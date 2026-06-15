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Kylian Mbappé a craqué

Invité par l'animateur britannique James Corden, le capitaine des Bleus a accepté de troquer son style habituellement sobre pour participer à une séquence de relooking totalement décalée.

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Kylian Mbappé a franchi un nouveau cap dans l'audace stylistique, et c'est pour la bonne cause. L'attaquant vedette du Real Madrid a accepté de bousculer ses habitudes en participant à la célèbre émission Carpool Karaoké, animée par le Britannique James Corden sur la chaîne Fox Sports. Une bulle de légèreté bienvenue pour le joueur, alors qu'il peaufine sa préparation avant de disputer sa troisième Coupe du monde sous le maillot tricolore.

Selon Paris Match, c'est pour parodier les célèbres arrivées ultra-médiatisées et les looks parfois très audacieux de ses coéquipiers de l'équipe de France que le buteur s'est ainsi déguisé. Pour l'occasion, James Corden a décidé de revoir de fond en comble la garde-robe du joueur. Face aux caméras, la séquence a basculé dans l'extravagance pure lorsque Mbappé a enchaîné les essayages improbables: une veste rose flashy, une chapka imposante, des accessoires insolites, des lunettes de soleil au look ultra-futuriste et même une perruque blanche.

Le numéro 10 s'est prêté au jeu de ce défilé improvisé avec une autodérision rafraîchissante, s'amusant à mimer avec humour les choix vestimentaires de ses partenaires de sélection.

Un nouveau geste pour célébrer?

Cette complicité a atteint son paroxysme lors d'un échange sur le passé musical du joueur. Evoquant ses jeunes années et son apprentissage de la flûte traversière, l'international français a accepté de relever le défi et de tenter d'en jouer en direct. Malheureusement, la démonstration a rapidement tourné au fiasco et provoqué un immense fou rire général.

Amusé, James Corden a lancé l'idée que le fait de mimer la flûte devienne sa future célébration officielle après ses prochains buts. Une séquence particulièrement décalée qui a immédiatement fait réagir les supporters. «T'as intérêt à marquer mardi, je veux voir cette célébration maintenant 😍😍😍😍», écrit notamment un utilisateur Instagram.

Le capitaine des Bleus fait son catwalk Vidéo: watson

(jod)