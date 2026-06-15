beau temps25°
DE | FR
burger
Sport
Football

Kylian Mbappé a craqué

Vidéo: watson

Kylian Mbappé a craqué

Invité par l'animateur britannique James Corden, le capitaine des Bleus a accepté de troquer son style habituellement sobre pour participer à une séquence de relooking totalement décalée.
15.06.2026, 14:2415.06.2026, 14:24

Kylian Mbappé a franchi un nouveau cap dans l'audace stylistique, et c'est pour la bonne cause. L'attaquant vedette du Real Madrid a accepté de bousculer ses habitudes en participant à la célèbre émission Carpool Karaoké, animée par le Britannique James Corden sur la chaîne Fox Sports. Une bulle de légèreté bienvenue pour le joueur, alors qu'il peaufine sa préparation avant de disputer sa troisième Coupe du monde sous le maillot tricolore.

Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?

Selon Paris Match, c'est pour parodier les célèbres arrivées ultra-médiatisées et les looks parfois très audacieux de ses coéquipiers de l'équipe de France que le buteur s'est ainsi déguisé. Pour l'occasion, James Corden a décidé de revoir de fond en comble la garde-robe du joueur. Face aux caméras, la séquence a basculé dans l'extravagance pure lorsque Mbappé a enchaîné les essayages improbables: une veste rose flashy, une chapka imposante, des accessoires insolites, des lunettes de soleil au look ultra-futuriste et même une perruque blanche.

Le numéro 10 s'est prêté au jeu de ce défilé improvisé avec une autodérision rafraîchissante, s'amusant à mimer avec humour les choix vestimentaires de ses partenaires de sélection.

Il y a trop de stars dans cette pub

Un nouveau geste pour célébrer?

Cette complicité a atteint son paroxysme lors d'un échange sur le passé musical du joueur. Evoquant ses jeunes années et son apprentissage de la flûte traversière, l'international français a accepté de relever le défi et de tenter d'en jouer en direct. Malheureusement, la démonstration a rapidement tourné au fiasco et provoqué un immense fou rire général.

Amusé, James Corden a lancé l'idée que le fait de mimer la flûte devienne sa future célébration officielle après ses prochains buts. Une séquence particulièrement décalée qui a immédiatement fait réagir les supporters. «T'as intérêt à marquer mardi, je veux voir cette célébration maintenant 😍😍😍😍», écrit notamment un utilisateur Instagram.

Le capitaine des Bleus fait son catwalk

Vidéo: watson

(jod)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
de Julien Caloz
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Xhaka est fâché
Xhaka est fâché
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
de Julien Caloz
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
1
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
1
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
de Romuald Cachod
J'ai adoré cette innovation au Mondial
J'ai adoré cette innovation au Mondial
de Yoann Graber
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
On teste ce déo pour la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les bières coûtent un bras à la Coupe du monde
La grogne monte chez les supporters venus soutenir leur équipe nationale à la Coupe du monde. Ils dénoncent le prix élevé des bières vendues dans les stades et les fan zones officielles.
Ah, le football, ce sport populaire et accessible au plus grand nombre. Enfin, lorsqu’il se joue dans une cour de récréation. Car à la Coupe du monde, même une simple bière peut vite coûter une petite fortune.
L’article