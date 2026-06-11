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WhatsApp cache une surprise pour la Coupe du monde 2026

Coupe du monde 2026 : WhatsApp a caché une petite surprise dans vos messages
Image: whatsapp

WhatsApp a préparé des surprises pour la Coupe du monde

Whatsapp a développé quelques gadgets pour le Mondial de football. Présentation.
11.06.2026, 14:4411.06.2026, 14:44

La Coupe du monde 2026 débute ce 11 juin et WhatsApp s'est mis au diapason. L'application de messagerie a discrètement ajouté plusieurs fonctionnalités dédiées au tournoi, à commencer par un nouvel emoji inspiré du ballon officiel de la compétition.

Les utilisateurs les plus observateurs l'ont peut-être déjà remarqué s'ils ont la dernière version de l'application. En effectuant un appui prolongé sur un message pour y réagir, un ballon de football fait désormais son apparition parmi les réactions rapides proposées par l'application. Cet emoji représente Trionda, le ballon officiel du Mondial 2026, et remplace le ballon «ordinaire».

Ces nouveautés dans l'arbitrage au Mondial peuvent peser très lourd

Mais cette petite touche n'est qu'une partie des nouveautés déployées par WhatsApp à l'occasion du tournoi. L'application annonce également l'arrivée de comptes à rebours avant les rencontres, de contenus exclusifs en coulisses ainsi que de résumés et temps forts diffusés via les chaînes WhatsApp.

La plateforme a ainsi lancé un annuaire entièrement consacré au football. Celui-ci doit permettre aux utilisateurs de retrouver facilement les chaînes de leurs équipes favorites, de suivre les résultats des matchs et d'accéder aux dernières actualités liées à la compétition.

WhatsApp mise également sur l'intelligence artificielle pour accompagner les supporters. Grâce à Meta AI et à son nouveau modèle baptisé Muse Spark, les utilisateurs peuvent poser des questions sur le tournoi directement depuis l'application. Classements, statistiques de joueurs, calendrier des rencontres ou encore suggestions d'endroits où regarder les matchs à proximité: l'assistant promet de fournir des réponses en temps réel tout au long de la compétition.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, WhatsApp cherche clairement à profiter de l'engouement mondial autour de la Coupe du monde. Et même si le petit ballon caché dans les réactions reste un détail, il pourrait bien devenir l'un des emojis les plus utilisés de l'été par les amateurs de football. (hun)

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