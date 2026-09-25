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Embolo forfait avec la Nati à cause d'un faux certificat Covid

Switzerland&#039;s Breel Embolo (7) reacts after missing a scoring chance during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2 ...
Embolo va rater les prochains matchs de Ligue des nations. Image: AP

Embolo lui aussi forfait avec la Nati pour un faux certificat Covid

Comme Granit Xhaka, Breel Embolo s'est procuré un faux certificat Covid. L'équipe de Suisse a annoncé que l'attaquant ne participera pas, lui non plus, aux prochains matchs de Ligue des nations.
25.09.2026, 16:0025.09.2026, 16:17

Après l'affaire Xhaka cette semaine, nouveau feuilleton lié au Covid dans le foot suisse: en 2025, Breel Embolo a écopé d’une peine pécuniaire avec sursis pour instigation à des faux dans les titres. L’attaquant de la Nati s’était procuré de faux certificats de tests Covid. Comme Granit Xhaka, Embolo ne rejoindra pas l’équipe de Suisse pour les prochains matchs. Elle dispute son premier match de Ligue des nations ce samedi, en Macédoine du Nord.

Schweizheute, média du même groupe que watson (CH Media), a révélé que le joueur de 29 ans avait été condamné par la justice. L’Association suisse de football (ASF) écrit dans un communiqué:

«Breel Embolo a informé l’Association suisse de football (ASF) de cette affaire relevant de sa vie privée, révélée aujourd’hui par les médias. La direction de l’Association a ensuite décidé que le joueur ne rejoindrait pas l’équipe comme prévu et que la Nati disputerait le rassemblement en cours sans lui.»
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Le directeur de la Nati Pierluigi Tami a directement informé Embolo de cette mesure. «Cette décision doit permettre à l’équipe de rester autant que possible concentrée sur les prochaines rencontres de l’UEFA Nations League.»

Lorsqu’Embolo évoluait encore au Borussia Mönchengladbach en 2021, une connaissance lui a demandé s’il souhaitait acquérir un certificat de test Covid. Embolo a accepté l’offre et a reçu via WhatsApp deux faux certificats Covid destinés à voyager. L’un était pour lui, l’autre pour cette connaissance. Les certificats ont été établis par une employée d’un laboratoire bâlois. Cette personne effectuait les tests sur elle-même et attribuait les prélèvements à d’autres noms.

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Comme le révèle Schweizheute, le Ministère public bâlois a rendu, le 25 novembre 2025, une ordonnance pénale contre Embolo pour instigation répétée à des faux dans les titres. L’attaquant de la Nati a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amende à 3000 francs. Le délai d’épreuve est de deux ans.

(riz/yog)

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