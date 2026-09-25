Alessandro Romano sous ses nouvelles couleurs. Image: getty

Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher

Alessandro Romano, prêt à faire ses débuts avec les Azzurri ce vendredi, est sous la menace d’une lourde amende après avoir choisi de représenter l’Italie plutôt que la Suisse.

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C’est le grand jour pour le footballeur binational Alessandro Romano: ce vendredi, le Zurichois, passé par presque toutes les équipes de Suisse jeunes, va découvrir le football international avec les A. Il devrait obtenir du temps de jeu lors du match Italie-Belgique en Ligue des nations, quelques semaines seulement après avoir opté pour la Squadra Azzurra plutôt que la Nati.

Romano en a-t-il définitivement fini avec la Suisse? Sur le plan du jeu, oui. Depuis que son changement de nationalité sportive a été acté, plus aucun retour en arrière n'est possible. Au niveau administratif, cependant, les liens avec l'Association suisse de football (ASF) ne sont pas encore totalement rompus, cette dernière pouvant toujours lui demander des comptes, comme l'indique la RSI.

La Radio télévision suisse de langue italienne révèle qu'Alessandro Romano faisait partie du concept «Footuro» de l’ASF, «un programme d’encouragement individuel» destiné à tous les jeunes joueurs «ayant le potentiel d’intégrer l’équipe nationale A». Il leur permet de bénéficier d’un entraînement ciblé, de «tests de performance supplémentaires sur le plan physique et mental» ainsi que d’un accompagnement personnalisé dans leur parcours vers le haut niveau.

En intégrant ce programme, les joueurs «expriment, par écrit, leur désir de poursuivre leur carrière internationale avec la Suisse», note la RSI. Bien sûr, il leur est toujours possible de changer de sélection par la suite. Ce contrat ne les lie pas définitivement à la Suisse.

Néanmoins, avec cette signature, l’ASF se réserve le droit, en cas de départ, de leur réclamer le remboursement des frais liés à leur accompagnement. «La signature implique un engagement, un pacte moral, mais aussi une amende, destinée à amortir, au moins en partie, l’investissement initial», avait déclaré en ce sens Patrick Bruggmann, directeur du développement du football au sein de la fédération, à CH Media, groupe auquel watson appartient, quand Albian Hajdari, ancien membre du programme «Footuro», avait choisi de représenter le Kosovo.

Alessandro Romano à l'entraînement avec la Nazionale. Image: getty

D’après la RSI, les frais liés au programme s’élèveraient à environ 25 000 francs par an et par joueur, ce qui signifie que Romano, soutenu pendant plusieurs années, pourrait devoir près de 100 000 francs à la fédération pour avoir préféré la Squadra Azzurra à la Nati.



On ne sait pas si l’Association suisse de football a réclamé une somme à Hajdari après son départ, ni de combien elle s’élevait. Il en va de même pour Romano. Ni l’ASF ni l’entourage du joueur ne souhaitent donner de détails à ce sujet. Les déclarations du directeur des équipes nationales Pierluigi Tami à la RSI laissent néanmoins peu de place au doute concernant une éventuelle amende adressée au joueur: «Je pense que lorsqu'un joueur signe un contrat, il doit le respecter. Quel que soit le montant».