beau temps12°
DE | FR
burger
Sport
Football

Romano pourrait payer très cher son départ de la Suisse

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 22: Alessandro Romano of Italy arrives a Italy training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on September 22, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa - ...
Alessandro Romano sous ses nouvelles couleurs.Image: getty

Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher

Alessandro Romano, prêt à faire ses débuts avec les Azzurri ce vendredi, est sous la menace d’une lourde amende après avoir choisi de représenter l’Italie plutôt que la Suisse.
25.09.2026, 09:2725.09.2026, 12:01
Romuald Cachod

C’est le grand jour pour le footballeur binational Alessandro Romano: ce vendredi, le Zurichois, passé par presque toutes les équipes de Suisse jeunes, va découvrir le football international avec les A. Il devrait obtenir du temps de jeu lors du match Italie-Belgique en Ligue des nations, quelques semaines seulement après avoir opté pour la Squadra Azzurra plutôt que la Nati.

Romano en a-t-il définitivement fini avec la Suisse? Sur le plan du jeu, oui. Depuis que son changement de nationalité sportive a été acté, plus aucun retour en arrière n'est possible. Au niveau administratif, cependant, les liens avec l'Association suisse de football (ASF) ne sont pas encore totalement rompus, cette dernière pouvant toujours lui demander des comptes, comme l'indique la RSI.

La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie

La Radio télévision suisse de langue italienne révèle qu'Alessandro Romano faisait partie du concept «Footuro» de l’ASF, «un programme d’encouragement individuel» destiné à tous les jeunes joueurs «ayant le potentiel d’intégrer l’équipe nationale A». Il leur permet de bénéficier d’un entraînement ciblé, de «tests de performance supplémentaires sur le plan physique et mental» ainsi que d’un accompagnement personnalisé dans leur parcours vers le haut niveau.

En intégrant ce programme, les joueurs «expriment, par écrit, leur désir de poursuivre leur carrière internationale avec la Suisse», note la RSI. Bien sûr, il leur est toujours possible de changer de sélection par la suite. Ce contrat ne les lie pas définitivement à la Suisse.

Néanmoins, avec cette signature, l’ASF se réserve le droit, en cas de départ, de leur réclamer le remboursement des frais liés à leur accompagnement. «La signature implique un engagement, un pacte moral, mais aussi une amende, destinée à amortir, au moins en partie, l’investissement initial», avait déclaré en ce sens Patrick Bruggmann, directeur du développement du football au sein de la fédération, à CH Media, groupe auquel watson appartient, quand Albian Hajdari, ancien membre du programme «Footuro», avait choisi de représenter le Kosovo.

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 23: Alessandro Romano of Italy in action during a Italy training session of Italy at Centro Tecnico Federale di Coverciano on September 23, 2026 in Florence, Italy. (Photo ...
Alessandro Romano à l'entraînement avec la Nazionale.Image: getty

D’après la RSI, les frais liés au programme s’élèveraient à environ 25 000 francs par an et par joueur, ce qui signifie que Romano, soutenu pendant plusieurs années, pourrait devoir près de 100 000 francs à la fédération pour avoir préféré la Squadra Azzurra à la Nati.

On ne sait pas si l’Association suisse de football a réclamé une somme à Hajdari après son départ, ni de combien elle s’élevait. Il en va de même pour Romano. Ni l’ASF ni l’entourage du joueur ne souhaitent donner de détails à ce sujet. Les déclarations du directeur des équipes nationales Pierluigi Tami à la RSI laissent néanmoins peu de place au doute concernant une éventuelle amende adressée au joueur: «Je pense que lorsqu'un joueur signe un contrat, il doit le respecter. Quel que soit le montant».

Plus d'articles sur le sport
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
1
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
de Romuald Cachod
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l&#039;autre bout du monde
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l'autre bout du monde
de Rainer Sommerhalder
Federer a une idée pour régler les problèmes d&#039;argent de sa Laver Cup
Federer a une idée pour régler les problèmes d'argent de sa Laver Cup
de Simon Häring
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
de Julien Caloz
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
de Romuald Cachod
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
de Julien Caloz
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
1
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
de Margaux Habert, Antoine Menusier
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
de Sebastian Wendel
La Nati n’est plus la même
La Nati n’est plus la même
de Romuald Cachod
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
de Romuald Cachod
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
1
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
de Romuald Cachod
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
de Yoann Graber
Boteli bénéficie d&#039;un coup de pouce inattendu avec la Nati
1
Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati
de Julien Caloz
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
de Klaus Zaugg
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
1
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
de Niklas Helbling
Zinédine Zidane placé sous protection
Zinédine Zidane placé sous protection
de Julien Caloz
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
3
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
de Julien Caloz
La Nati prend une décision inhabituelle pour s&#039;entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
de Sebastian Wendel
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
1
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
de Yoann Graber
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
L'initative sur la neutralité expliquée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
Le meilleur footballeur suisse de l’Histoire fait débat depuis qu’il est entré en scène il y a 17 ans. Il a été au centre de plusieurs événements marquants.
Il y a 17 ans, Granit Xhaka débutait sa carrière de footballeur pro. Depuis, le Bâlois aux racines kosovares – joueur le plus capé de l'histoire de la Nati (152 sélections) – ne laisse personne indifférent. Chez les fans, ce footballeur au talent indéniable et au fort caractère suscite à la fois l'admiration, l'enthousiasme, mais aussi l'incompréhension et la colère.
L’article