Ardon Jashari (à gauche) et Granit Xhaka. Image: KEYSTONE

Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka

Xhaka reviendra en équipe de Suisse, qui plus est vite et avec le brassard de capitaine. En attendant, Yakin doit lui trouver un remplaçant. La logique voudrait qu’il se tourne vers son digne héritier, Jashari. Mais il y a un problème.

Sebastian Wendel / ch media

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La Nati sans Granit Xhaka? Inimaginable, du moins pour ceux qui la suivent sérieusement depuis 2011. C’est à Wembley, cette année-là, que Xhaka avait enfilé pour la première fois le maillot rouge à croix blanche. Depuis, il a disputé 87% des matchs de l’équipe de Suisse, soit exactement 152 rencontres sur 175. Un ratio sensationnel sur une période aussi longue, qui illustre la constance du joueur au plus haut niveau. A 33 ans, il est le visage des deux décennies les plus glorieuses du football suisse.

Mais le temps viendra où la Suisse devra faire sans lui. Dans le plan établi jusqu’à la semaine dernière, Xhaka devait encore accompagner la Nati au moins jusqu’à l’Euro 2028. Cependant, il a depuis admis s’être procuré illégalement un certificat Covid en 2022, après avoir initialement nié les faits, lorsque les investigations pénales le visant ont été révélées. Il renonce désormais aux quatre prochains matchs de l’équipe de Suisse. Avec une question en suspens: reviendra-t-il ensuite?

Un retour en tant que capitaine est plus que probable

Selon les sources du Schweiz heute, titre du groupe CH Media, auquel watson appartient, la position est la même, au sein de la fédération comme dans l’entourage du joueur: Granit Xhaka reviendra en sélection à la prochaine occasion. Qui plus est, comme capitaine. Un autre rôle serait inconcevable.

Les déclarations publiques de plusieurs figures influentes de la fédération vont également dans ce sens. Le sélectionneur Murat Yakin voit dans la décision de Xhaka de renoncer à ce rassemblement un choix lucide, lui donnant le temps de porter un regard critique sur lui-même.

«Il est lucide, il pense et agit dans l’intérêt de l’équipe. J’apprécie beaucoup cela» Murat Yakin

Le président de l’Association suisse de football (ASF), Peter Knäbel, a quant à lui salué la manière dont le joueur a agi, estimant qu’il s’était comporté «comme un capitaine». Et pour le directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami, qui quittera ses fonctions à la fin de l’année, la «magouille autour du vaccin» relève de la vie privée. Au même titre que le soutien exprimé par Xhaka à l’ancien premier ministre kosovar Hashim Thaçi, récemment condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre.

De toute évidence, personne au sein de la fédération ne souhaite voir l’équipe de Suisse sans son capitaine Granit Xhaka. Parce qu’elle dépend de lui, tout simplement. Même à 33 ans, le milieu de terrain n’a rien perdu de sa superbe. Il illumine chaque week-end le championnat le plus relevé de la planète: la Premier League. Avec lui, la Nati augmente ses chances de participer à de nouveaux tournois et, donc, d’engranger des millions vitaux pour l’ASF.

Au sein du groupe suisse, Xhaka est par ailleurs un leader incontesté. Un homme respecté de tous ses coéquipiers. Il bénéficie du soutien de Manuel Akanji, Breel Embolo, Remo Freuler et Ricardo Rodriguez, qui se trouvent juste en dessous de lui dans la pyramide du pouvoir. Si la fédération venait à l'écarter, ses camarades seraient probablement plus que contrariés.

Granit Xhaka n’est pas seulement un grand joueur: il est aussi le leader incontesté de l’équipe de Suisse. image: Keystone

Qui pour remplacer Granit Xhaka?

Les quatre matchs à venir, contre la Macédoine du Nord (deux fois), l’Ecosse et la Slovénie, auront donc pour objectif de limiter les dégâts, plutôt que d’instaurer une nouvelle réalité sportive.

Quelle équipe faut-il aligner pour que la Suisse puisse gagner des matchs même sans son joueur star? C’est la question que Murat Yakin s’est posée ces derniers jours, sachant que la Ligue des nations n’a plus rien d’un tournoi amical. De bonnes performances offriraient à la Nati une meilleure position de départ lors des éliminatoires pour l’Euro 2028.

En l’absence de Granit Xhaka, Manuel Akanji portera le brassard de capitaine. Son âge (31 ans), son palmarès (deux titres de champion d'Angleterre, une Ligue des champions...) et son expérience en font le remplaçant logique. Si, pour une raison ou pour une autre, Akanji ne pouvait pas jouer, Breel Embolo et Ricardo Rodriguez constituent d’autres alternatives.

Manuel Akanji portera selon toute vraisemblance le brassard de capitaine, samedi en Macédoine du Nord. image: Keystone

Au-delà du brassard, il convient de trouver le joueur qui, sur le terrain, remplacera sportivement l’élément le plus important de la Nati. La solution la plus évidente? Ardon Jashari, considéré depuis plusieurs années comme le digne héritier de Xhaka. Les deux joueurs étant très proches, tant par leur positionnement que par leur style de jeu et leur leadership, Jashari n’a jusqu’ici obtenu qu’un rôle de remplaçant en équipe nationale. Deux chefs d’orchestre, c’est un de trop. Depuis des années, le partenaire privilégié de Xhaka en sélection est donc le marathonien Remo Freuler.

Mais titulariser Jashari, 24 ans, pourrait s'avérer être un mauvais choix. Depuis son transfert à l’AC Milan il y a un an, il occupe au mieux un rôle de remplaçant de luxe. Le vétéran Luka Modric, 41 ans, lui est préféré. Lors des trois derniers matchs de championnat, Jashari n’a joué que huit minutes au total. Un remplaçant comme figure centrale du dispositif de la Nati? Le pari est risqué. C’est sans doute ce que doit se dire Murat Yakin.

Le sélectionneur de la Nati pourrait donc abandonner le système avec un meneur de jeu par lequel transitent toutes les attaques et répartir les responsabilités, avec un milieu à trois composé de Freuler, Aebischer et Sow. Yakin apprécie ces deux derniers noms pour leur polyvalence et leur intelligence de jeu. A la Coupe du monde, ils ont occupé des rôles plus importants que ceux qu’on leur attribuait avant la compétition.

Il n'est pas dit que Jashari soit titularisé. image: Keystone

Une autre option, plus surprenante, mais qui mériterait d’être essayée, consiste à utiliser Fabian Rieder. A Augsbourg, l’ancien joueur de Berne a reculé d’un cran. Il occupe le poste clé de milieu défensif axial, tout en portant le brassard de capitaine. Yakin a lui aussi déjà transformé un milieu offensif en homme à tout faire au centre du terrain. Sa première décision en tant qu’entraîneur du FC Bâle, il y a 14 ans, avait été de faire reculer Fabian Frei, qui avait ensuite trouvé sa véritable vocation au poste de numéro six.

A propos de Fabian Frei: Murat Yakin l’avait sorti de son chapeau lorsque Granit Xhaka avait manqué les matchs de l’automne 2021 en raison d’un test positif au Covid-19 et d’une blessure au genou. Résultat: la Suisse avait devancé l’Italie, championne d’Europe en titre, lors des qualifications pour le Mondial 2022 et validé directement son billet pour la Coupe du monde. Le sorcier Yakin trouvera-t-il cette fois encore la bonne solution?