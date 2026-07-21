Un détail sur cette photo intrigue les internautes

L’absence de Trump sur la photo publiée par l’Espagne après son sacre intrigue, alors que le président américain était bien présent sur scène.

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La scène avait un air de déjà-vu. Après avoir remis le trophée de la Coupe du monde au capitaine Rodri, le président américain Donald Trump est resté sur l’estrade, au beau milieu des nouveaux champions du monde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement dû intervenir pour le guider sur le côté, puis l’accompagner hors de la scène.

Un épisode presque identique s’était produit un an plus tôt. Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, disputée dans le même stade, Donald Trump avait remis le trophée à Chelsea avant de rester planté au milieu des célébrations, au lieu de laisser la place aux vainqueurs. Son entrée sur la pelouse avait déjà été accueillie par les huées d’une partie du public.



Le président américain après la victoire de Chelsea. Keystone

Ce dimanche, Donald Trump est donc une fois encore resté sur l'estrade.

La preuve: Keystone

Mais sur la photo ensuite publiée par la Fédération espagnole sur ses réseaux sociaux, il n’apparaissait plus. Gianni Infantino non plus.

Très vite, certains ont affirmé que l’Espagne avait retouché l’image pour en effacer le président américain. Mais rien ne permet d’étayer cette hypothèse.



Lors de la cérémonie de remise du trophée d’une finale de Coupe du monde, des centaines de clichés sont pris sous des angles différents. La Fédération a donc très bien pu choisir, pour sa publication officielle, une photo prise après le départ de Trump.

Donald Trump est resté sur scène avant d'être mis à l'écart par le président de la FIFA. Image: Keystone

Au moins un joueur de la sélection espagnole s’était soigneusement préparé à la remise du trophée: Borja Iglesias. Connu depuis plusieurs années pour ses prises de position politiques, l’attaquant du Celta Vigo avait évoqué ouvertement, avant la finale, la manière dont il comptait gérer sa rencontre avec Donald Trump.

Iglesias avait expliqué qu’il existait un protocole et une obligation de courtoisie, même si son instinct lui soufflait autre chose. Il espérait que l’échange serait bref et disait ne pas vouloir créer de polémique, estimant que chacun connaissait déjà ses opinions.

Au moment de recevoir sa médaille, l’attaquant a résolu le dilemme à sa façon: il a brièvement serré la main de Donald Trump avant de poursuivre son chemin, sans le regarder dans les yeux.

D’autres séquences ont également été largement relayées sur les réseaux sociaux. On y voit notamment Unai Simon, élu meilleur gardien du tournoi, réserver un accueil particulièrement froid au président américain lors de leur poignée de main.

