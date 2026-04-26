Hockey: suivez la finale Gottéron-Davos en direct

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C'est parti à Davos: suivez la finale de hockey en direct
Le HC Davos reçoit les Dragons pour l'acte V de la finale du championnat suisse de hockey. Une rencontre à suivre ici en direct.
- Les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager depuis le début de la série (2-2).
- Gottéron a battu Davos deux fois dans les Grisons et visera une troisième victoire à l'extérieur.
- La ville de Fribourg et son canton rêvent d'un premier titre de champion de Suisse.
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