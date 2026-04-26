beau temps18°
DE | FR
burger
Sport
En direct

Hockey: suivez la finale Gottéron-Davos en direct

Jamiro Reber (HCFG). gauche, et Nico Gross (HCD), droite, luttent pour le puck lors du quatrieme match de la finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le H ...
Keystone
En direct

C'est parti à Davos: suivez la finale de hockey en direct

Le HC Davos reçoit les Dragons pour l'acte V de la finale du championnat suisse de hockey. Une rencontre à suivre ici en direct.
26.04.2026, 18:5726.04.2026, 20:01
  • Les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager depuis le début de la série (2-2).
  • Gottéron a battu Davos deux fois dans les Grisons et visera une troisième victoire à l'extérieur.
  • La ville de Fribourg et son canton rêvent d'un premier titre de champion de Suisse.
Plus d'articles sur le sport
Gottéron a un sérieux problème
Gottéron a un sérieux problème
de Klaus Zaugg
Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres
Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres
de Julien Caloz
Ils ont fait quatre fois le tour de la terre pour voir Gottéron
Ils ont fait quatre fois le tour de la terre pour voir Gottéron
de Alexandre Cudré
Le tour de passe-passe du patron du ski mondial pour rester en place
Le tour de passe-passe du patron du ski mondial pour rester en place
de Rainer Sommerhalder
On était à la conférence de presse de la Nati et c'était rocambolesque
On était à la conférence de presse de la Nati et c'était rocambolesque
de Klaus Zaugg
C'est quoi ce «paradoxe» fribourgeois qui empoisonne Gottéron?
C'est quoi ce «paradoxe» fribourgeois qui empoisonne Gottéron?
de Alexandre Cudré
On a retrouvé le bouc émissaire de Fribourg-Gottéron
On a retrouvé le bouc émissaire de Fribourg-Gottéron
de Klaus Zaugg
La malédiction de Gottéron frappe Reto Berra
La malédiction de Gottéron frappe Reto Berra
de Klaus Zaugg
Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati
Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati
de Klaus Zaugg
Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
de Julien Caloz
Un scandale plane sur la finale Davos-Gottéron
7
Un scandale plane sur la finale Davos-Gottéron
de Klaus Zaugg
La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial
La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial
de Raphael Gutzwiller
«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové
«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové
de Julien Caloz
Les fans du FC Saint-Gall poussent les paysans à bout
Les fans du FC Saint-Gall poussent les paysans à bout
de Raphael Rohner
ChatGPT a sauvé la carrière de cette star romande
ChatGPT a sauvé la carrière de cette star romande
de Ralf Streule
Thèmes
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
1 / 17
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
partager sur Facebookpartager sur X
Le biopic sur Michael Jackson oublie la face sombre de l'idole
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le match Servette Chênois-Aarau révèle un sujet sensible
Les deux équipes s'affrontent ce samedi en quart de finale du championnat de Suisse. Un coup d'oeil sur la composition des équipes fait réfléchir.
Les quarts de finale des playoffs de la Super League féminine ont débuté vendredi avec le derby zurichois entre le FCZ et GC. Trois autres rencontres en format aller-retour sont au programme samedi, dont Aarau-Servette (16h30).
L’article