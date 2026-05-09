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Cyclisme: Petra Stiasny gagne au sommet du mythique Angliru

L&#039;ANGLIRU, SPAIN - MAY 09: Petra Stiasny of Switzerland and Team Human Powered Health celebrates at finish line as stage winner during the 12th La Vuelta Femenina 2026, Stage 7 a 132.9km stage fr ...
Petra Stiasny s'est imposée sur les pentes redoutables de l'Angliru. Image: getty

Victoire suisse au sommet d’un col légendaire

La Zurichoise Petra Stiasny a remporté samedi l'étape reine du Tour d'Espagne féminin, au sommet du terrible Angliru.
09.05.2026, 15:5409.05.2026, 15:54

La Vuelta femenina 2026, remportée par l'Espagnole Paula Blasi, aura souri aux Suissesses.

Après Noemi Rüegg, victorieuse de la première étape, c'est Petra Stiasny qui s'est illustrée en remportant la septième et dernière étape samedi au sommet de la mythique ascension de l'Angliru, dans les Asturies.

On vous parlait de cette étape ⬇️

Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»

Comme Rüegg, qui a été contrainte à l'abandon après s'être fracturé l'épaule droite en chutant lors de la deuxième étape, Petra Stiasny, pensionnaire de l'équipe Human Powered Health, a fêté le plus beau succès de sa carrière sur cette Vuelta féminine. La Zurichoise de 24 ans a triomphé en solitaire lors l'étape reine.

Petra Stiasny s'est imposée avec 23 secondes d'avance sur Paula Blasi (2e) et 43 secondes sur la Française Juliette Berthet (3e). La Zurichoise, grimpeuse de poche (1m60 pour 43 kg), a rattrapé et dépassé l'Espagnole dans les deux derniers kilomètres de l'étape, sur les pourcentages les plus élevés de l'ascension, là où un certain Alberto Contador avait résisté à Chris Froome pour partir à la retraite sur une victoire.

Leader du général vendredi soir, Anna van der Breggen a dû se contenter du cinquième rang, à 59 secondes, après avoir été lâchée dans l'Angliru. La Néerlandaise prend la deuxième place finale à 24 secondes de Paula Blasi (UAE ADQ), qui décroche ainsi sa première victoire dans un grand Tour. Petra Stiasny termine elle 30e de cette Vuelta femenina, à 12"28.

(ats/roc)

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