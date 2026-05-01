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Football: Peter Zeidler nouveau coach de Grasshopper

L&#039;entraineur Peter Zeidler (LS), lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le BSC Young Boys, YB, ce dimanche 15 mars 2026 au stade de la Tuiliere ...
Keystone

L'ancien coach du LS a déjà retrouvé du boulot

Peter Zeidler est le nouvel entraîneur de Grasshopper. Le technicien allemand rebondit vite, deux semaines après avoir été démis de ses fonctions à Lausanne.
01.05.2026, 15:2401.05.2026, 15:24

Peter Zeidler va succéder à l'intérimaire Gernot Messner, qui avait pris le relais sur le banc des Sauterelles après le licenciement de Gerald Scheiblehner le 16 mars. Sa première mission sera d'assurer le maintien du club, qui se dirige tout droit vers un nouveau barrage contre le deuxième de Challenge League.

Mais comme le souligne Grasshopper dans son communiqué, le nouveau contrat de Peter Zeidler «est valable quelle que soit la division dans laquelle évolue le club». Cela signifie que l'ancien homme fort de Saint-Gall restera en poste même si GC est relégué en deuxième division.

Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres

Le coach allemand prendra ses fonctions lundi après le match contre Servette (dimanche à 16h30). Il aura ensuite trois matches pour tenter de revenir sur le FC Zurich, qui compte pour l'instant sept points d'avance, ou pour préparer le barrage de promotion-relégation. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

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