Un supporter buvant une bière lors du match Australie-Turquie. Image: getty

Les bières coûtent un bras à la Coupe du monde

La grogne monte chez les supporters venus soutenir leur équipe nationale à la Coupe du monde. Ils dénoncent le prix élevé des bières vendues dans les stades et les fan zones officielles.

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Ah, le football, ce sport populaire et accessible au plus grand nombre. Enfin, lorsqu’il se joue dans une cour de récréation. Car à la Coupe du monde, même une simple bière peut vite coûter une petite fortune.

Les supporters, qui ont déjà beaucoup dépensé pour leur voyage outre-Atlantique et leurs billets pour les matchs de leur sélection, le constatent depuis le début du Mondial et sont nombreux à partager leur surprise, voire leur stupéfaction, sur les réseaux sociaux. Les photos de tickets de caisse et de menus foisonnent.

Le prix des bières varie selon les stades de la compétition, les tarifs les plus exorbitants semblant se trouver sur la côte Ouest, au Lo-Fi Stadium de Los Angeles, le stade le plus cher jamais construit, où la Nati jouera contre la Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'au Stade de la baie de San Francisco, où la Suisse disputait son premier match contre le Qatar.

A Los Angeles, les bières artisanales coûtaient entre 18,50 et 22,75 dollars lors de la première rencontre des Etats-Unis, soit entre un peu moins de 15 francs et un peu plus de 18 francs. Il fallait aussi débourser 7,75 dollars pour un soda.

Un lecteur de watson, présent au match de la Suisse en périphérie de San Francisco, nous a transmis une photo des tarifs affichés à la buvette après avoir déboursé près de 40 francs pour deux Bud Light. On y voit également un prix pour les bières artisanales allant jusqu’à 24,50 dollars.

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Ces tarifs correspondent à ceux des événements premium aux Etats-Unis, comme le Super Bowl, mais apparaissent souvent comme deux fois plus élevés que ceux constatés en ville, d’où la grogne des supporters, heureux tout de même de pouvoir emporter avec eux un peu d’eau dans les enceintes, la Fifa étant revenue sur son interdiction stricte à ce sujet avant le début de la compétition.

Les prix élevés se retrouvent également dans les fan zones officielles, où les supporters ne voient les matchs que sur écran géant. A la Fifa Fan Fest de Los Angeles, la bière coûte ainsi 19 dollars, contre 7 dollars pour une bouteille d’eau.

(roc)