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Coupe du monde: Vous pouvez vous offrir un petit bout d'Haaland

Norway&#039;s Erling Haaland (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22 ...
Le Norvégien remet sa mythique chevelure au service du marketing.Keystone

Vous pouvez vous offrir un petit bout d'Erling Haaland

Alors que ses frappes font trembler les gardiens, ses cheveux de princesse viking, eux, inspirent les services marketing. La star norvégienne a lancé sa propre collection d'élastiques à cheveux.
01.07.2026, 14:1101.07.2026, 14:12
Margaux Habert
Margaux Habert

Quand on pense à Erling Haaland, on visualise généralement trois choses. Des buts qui font trembler le stade. Des défenseurs qui regrettent leurs choix de carrière. Et cette coiffure hybride, mi-chignon, mi-queue-de-cheval blonde qui fouette l'air à chaque accélération. C'est précisément ce troisième élément qui lui vaut aujourd'hui... une nouvelle collaboration commerciale.

Après avoir déjà fait la promotion d'une marque de shampoing, le Norvégien remet sa mythique chevelure au service du marketing. Cette fois, il ne s'agit plus de la laver, mais de l'attacher.

Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet

A l'occasion de la Coupe du monde, l'attaquant a lancé une collection d'élastiques à cheveux avec KKNEKKI. La marque, à l'origine coréenne, a été créée en 1987 avant de passer en mains norvégiennes. Elle est spécialisée dans les accessoires capillaires.

Haaland lui-même utilisait déjà ces élastiques depuis plusieurs années, bien avant de devenir leur ambassadeur. Le footballeur est d'ailleurs si convaincu par le produit qu'il a investi dans l'entreprise qui les fabrique et est devenu actionnaire minoritaire de sa société mère, Bon Dep.

Sold out

La collection, baptisée Haaland Edition, comprend huit modèles. Comme l'explique la marque, ils ont été sélectionnés par le joueur lui-même. Les couleurs n'ont pas été choisies au hasard, elles rappellent celles de la Norvège et des clubs qui ont marqué sa carrière, tandis qu'une petite perle gravée «HAALAND» vient signer chaque élastique. La boîte, en édition limitée, est vendue 28 euros (environ 25 francs suisses), soit le même prix que les autres boîtes de huit élastiques.

L'édition limitée Haaland.
L'édition limitée Haaland.Image: dr

Pour accompagner ce lancement, KKNEKKI n'a pas fait les choses à moitié. La marque a déployé la plus grande campagne publicitaire de son histoire en Norvège.

Le visage de Haaland est bien visible dans les rues norvégiennes.
Le visage de Haaland est bien visible dans les rues norvégiennes.Image: dr

Dans les rues d'Oslo, affiches géantes, bornes interactives et espaces d'exposition invitaient les passants à repartir gratuitement avec un élastique, histoire d'encourager Haaland... en portant la même coiffure que lui.

Le coup marketing a visiblement fait son œuvre. Selon le site spécialisé Creapills, le trafic norvégien vers son site a bondi de 319%, tandis que plusieurs points de vente se sont rapidement retrouvés en rupture de stock.

Des panneaux avec des élastiques géants.
Des panneaux avec des élastiques géants.Image: dr

Ainsi, la Haaland Edition s'est retrouvée sold out presque immédiatement. KKNEKKI affirme avoir gagné plus de 10 000 nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux et vu le trafic global vers son site grimper de près de 70%.

Le détail qui tue

Comme souvent avec Haaland, les supporters ont fini par remarquer un détail qui fait toute la différence, et qui vient asseoir le lien entre la marque et le joueur.

Ce détail sur le maillot d’Erling Haaland intrigue les fans

Depuis le début de cette Coupe du monde, l'attaquant assortit systématiquement la couleur de son élastique à celle du maillot porté par la Norvège, soit rouge avec la tenue domicile, noir avec la tenue extérieure.

Certains joueurs prêtent leur image à des boissons énergisantes, des montres de luxe ou des voitures. Haaland, lui, capitalise sur sa crinière et commercialise l'accessoire dont il se sert le plus pendant un match.

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