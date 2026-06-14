Gianni Infantino, le président de la Fifa, a invité le président du FC Lutry et a publié un message sur les réseaux sociaux. IMAGE: WATSON

Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana

Le président de la Fifa a reçu celui du FC Lutry, un club particulièrement touché par la tragédie du Nouvel An, à la Coupe du monde. Il a aussi publié un message sur les réseaux sociaux.

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Gianni Infantino a reçu le président du FC Lutry à l'occasion de l'entrée en lice de la Suisse dans le Mondial 2026, a annoncé le patron de la FIFA sur Instagram dimanche. Ce dernier a souhaité rendre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana.

La photo postée par Infantino Gianni Infantino avec le président du FC Lutry, Stéphane Bise. image: instagram

A l'occasion du premier match de la Suisse face au Qatar (1-1) samedi, Stéphane Bise s'est vu invité par la FIFA afin de «prendre un moment pour se remémorer les victimes de Crans-Montana et toutes les personnes impactées, parmi lesquelles de nombreuses sont liées au FC Lutry», comme l'a communiqué Infantino sur ses réseaux sociaux. A côté de la photo publiée sur laquelle il pose avec Stéphane Bise, Infantino a écrit:

«Recevoir Stéphane Bise, président du FC Lutry, à l’occasion du match entre la Suisse et le Qatar avait une signification toute particulière. Alors que nous célébrons la plus inclusive des @fifaworldcup, il est important de prendre un moment pour se remémorer les victimes de la tragédie de Crans-Montana et toutes les personnes impactées, parmi lesquelles de nombreuses sont liées au FC Lutry. Le football nous enseigne l’humanité et nos pensées accompagnent les familles, les amis et les proches de toutes les personnes affectées par cette catastrophe.»

L'incendie qui a ravagé «Le Constellation» à Crans-Montana lors du Nouvel An 2026 a fait 41 morts et 115 blessés. (ats/yog)