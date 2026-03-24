Ce joueur des Balkans renverse le match sur un incroyable coup du sort

Ancien pensionnaire du Napoli, Josip Radošević a offert ce week-end la victoire à son club d’Istra, grâce à un faux rebond totalement improbable.

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Ce week-end, Istra 1961, cinquième du championnat croate de première division, disputait un match crucial face à Varaždin, actuel quatrième. La victoire était impérative pour rester dans la course à la troisième place, synonyme de qualification pour la Conférence League.

Objectif atteint: les hommes d’Oriol Riera, ancien joueur d’Osasuna et du Deportivo La Corogne, se sont en effet imposés 2-1 à domicile, après avoir pourtant été menés 1-0 sur un but de Latkovic en début de match.

La réaction est d’abord venue de Marcel Heister à la 78e minute, avant que Josip Radošević, passé par le Napoli, le RB Salzbourg et Eibar, n’offre la victoire aux siens trois minutes plus tard, bien aidé par le jardinier du club ou peut-être par la taupe du Stadion Aldo Drosina.

Sa frappe à ras de terre, déclenchée à l’entrée de la surface de réparation, a rebondi sur un point de penalty en très mauvais état. Le ballon s’est alors élevé et a lobé Oliver Zelenika, qui avait déjà plongé dans sa zone dépourvue de gazon pour tenter de le capter.

Le but gag en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

De tels buts ne sont pas rares dans le football des talus, où les joueurs amateurs doivent parfois composer avec des pelouses de piètre qualité. C’est en revanche bien plus rare chez les professionnels de première division et dans des stades de 10 000 places comme celui d’Istra, au bord de l’Adriatique.

Grâce à son succès 2-1 sur son concurrent direct, Istra 1961 a recollé à un point de Varaždin et n’est plus qu’à deux unités du troisième, Rijeka, étrangement corrigé 4-0 ce week-end par Gorica. La course à la troisième place est donc plus que jamais relancée, tandis que le Dinamo Zagreb, largement en tête, file vers un nouveau titre.

(roc)