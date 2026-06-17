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Coupe du monde 2026: l'Argentine bat l'Algérie, triplé de Messi

Argentina&#039;s Lionel Messi reacts after scoring his third goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charlie ...
Trois buts, un record et une standing ovation: la soirée folle de Messi.image: Keystone

Messi balaie l'Algérie et égale un record

L'Argentine a dominé l'Algérie (3-0) mardi au Mondial, grâce à un triplé de Lionel Messi. Il devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.
17.06.2026, 05:5917.06.2026, 05:59

Le Mondial n'aurait pas pu mieux commencer pour l'Argentine, tenante du titre. L'Albiceleste a dominé l'Algérie de l'ex-sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic 3-0 mardi à Kansas City grâce à un triplé de Lionel Messi, qui rejoint ainsi le recordman Miroslav Klose avec désormais 16 buts inscrits en phase finale.

Premier joueur de l'histoire à disputer une sixième Coupe du monde – en attendant que Cristiano Ronaldo ne fasse son apparition dans la compétition avec le Portugal –, Lionel Messi voulait forcément marquer le coup, d'autant plus qu'il honorait sa 200e sélection. Il n'a pas tardé à faire vibrer ses bouillants supporters.

Argentina&#039;s Lionel Messi, second right, celebrates with teammates after scoring his team&#039;s second goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, ...
Les Argentins n'ont laissé aucune chance aux Algériens.image: Keystone

Très en jambes, même pas avare en replis défensifs, le lutin de bientôt 39 ans – il les fêtera le 24 juin – s'est illustré dès la 5e minute. Mais son but fut annulé par la VAR pour un hors-jeu, comme d'ailleurs celui inscrit par l'autre no 10 Farès Chaïbi moins de trois minutes plus tard.

Ce n'était toutefois que partie remise. A la 17e, l'octuple Ballon d'Or profitait d'un caviar de Rodrigo De Paul, dont la passe dans l'axe a transpercé deux lignes adverses, pour ouvrir la marque sur une frappe légèrement enroulée du pied gauche que le portier algérien Luca Zidane n'a pu qu'effleurer.

Vingt ans jour pour jour après avoir signé sa première réussite dans un Mondial à Gelsenkirchen face à l'équipe de Serbie et Montenegro, Leo Messi savourait son 14e but en phase finale. Il rejoignait ainsi Kylian Mbappé et Gerd Müller pour se retrouver à deux longueurs de Miroslav Klose.

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) battles for the ball with Algeria&#039;s Hicham Boudaoui (14) during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, J ...
L’Argentine déroule, Lionel Messi entre un peu plus dans la légende.image: Keystone

L'attaquant de l'Inter Miami s'est rapproché un peu plus du recordman des buts marqués dans un Mondial à la 60e, en reprenant tranquillement un ballon mal repoussé par Luca Zidane sur un tir d'Alexis Mac Allister (2-0). Et sa frappe enroulée du gauche de la 76e lui a permis d'égaler l'Allemand.

Un duel à distance avec Mbappé

Sorti sous les ovations du public à la 80e, Lionel Messi a ainsi répondu de la plus belle des manières au Français Kylian Mbappé, qui est quant à lui passé à 14 buts en Coupe du monde grâce au doublé réussi quelques heures plus tôt face au Sénégal. Leur duel à distance promet des étincelles dans ce Mondial.

Un Mbappé ressuscité fait gagner la France

L'Argentine, déjà impressionnante dans la zone AmSud lors des qualifications, a donc confirmé avec panache son statut de co-favorite de la compétition. Première équipe sud-américaine à décrocher un succès dans ce tournoi, elle disputera son deuxième match lundi prochain à Arlington au Texas, face à l'Autriche.

(mbr/ats)

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