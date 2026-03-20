Le footballeur pinceur de pénis connaît sa sanction

Exclu le week-end dernier pour avoir pincé le pénis d'un adversaire, le joueur de Getafe Abdel Abqar est désormais fixé sur son sort.

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L’affaire a fait grand bruit en Espagne et rappelé ce qu’avait subi le joueur du FC Séville Lucas Ocampos en 2023. Alors qu’il s’apprêtait à effectuer une touche, un supporter assis au premier rang lui avait glissé un doigt entre les fesses.

Les faits sont cette fois différents et concernent le joueur de Getafe Abdel Abqar, qui a touché le week-end dernier, en championnat, le pénis de son adversaire de l’Atlético de Madrid Alexander Sørloth, avec lequel il se chamaillait.

Les images ⬇️ Vidéo: twitter

Après visionnage des images, l’arbitre de la rencontre avait décidé d’exclure le Marocain Abqar, tandis que le Norvégien Sørloth avait écopé d’un carton jaune pour sa réaction face au geste déplacé de son adversaire. Il l’avait alors projeté violemment au sol.

Désormais, la sanction définitive d’Abdel Abqar, en plus de son expulsion, est connue. Il écope de deux matchs de suspension, la commission de discipline de la Liga ayant estimé, après analyse, que «les images corroborent les faits décrits dans le rapport de l’arbitre».

Le joueur suspendu s’était défendu après la rencontre, assurant que son geste était involontaire. «Je tiens à préciser que je n’avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit», avait-il déclaré.

«Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. Je voulais juste faire contact, comme au football. Si vous regardez la vidéo, je ne le regarde pas, et ma main est censée toucher son ventre, comme il m’arrive de toucher un adversaire pour savoir où il se trouve. Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté par cette image, car ce n’était pas mon intention» Abdel Abqar

Malgré ces explications, La Dépêche s’interroge sur la sévérité de la sanction, peut-être «un peu légère», car selon le code pénal espagnol, «ce geste peut être considéré comme une agression sexuelle».

A onze contre dix durant plus de 30 minutes, l’Atlético de Madrid, réputé pour sa capacité à gérer ses avantages, n’avait eu aucun mal à préserver son but d’avance, s’imposant sur le plus petit des scores.

(roc)