Alors, Sommer est toujours trop vieux et trop petit?!

Le portier suisse de l'Inter Milan, qui se déplace à Empoli ce dimanche, réalise un superbe début de saison. Il a déjà fait oublier Onana, parti à Manchester.

La comparaison est très élogieuse pour Yann Sommer et La Gazzetta dello Sport, le grand quotidien sportif italien, n'a pas hésité à la faire cette semaine. Alors que l'ancien gardien de l'Inter Milan faisait une nouvelle boulette avec Manchester United en Ligue des champions mercredi au Bayern (4-3), le nouveau portier intériste réalisait des prouesses le même soir et dans la même compétition, permettant à son équipe d'accrocher le nul sur le terrain de la Real Sociedad (1-1).

La presse italienne n'hésite plus à penser qu'en enrôlant Yann Sommer pour 6 millions et en cédant André Onana, recruté gratuitement à l'Ajax en 2022 et vendu pour 52,5 millions d'euros (plus 5 millions de bonus), l'Inter Milan a fait une très bonne affaire. Nous, on le savait déjà, mais il fallait encore convaincre tous ceux qui critiquaient le portier suisse, et ils étaient nombreux dans la Botte (et ailleurs).

Certains le trouvaient trop vieux (il a 34 ans), d'autres trop petit (il mesure 183 cm), parfois même les deux. Yann Sommer était sous pression ces derniers jours mais il l'a bue comme s'il s'agissait d'une Birra Morreti bien fraîche.

Samedi dernier en championnat, lors du toujours très explosif derby milanais, il n'a été battu qu'à bout portant par Leao et son équipe a triomphé de son ennemi 5-1. Quatre jours plus tard en Espagne, c'est lui qui a maintenu l'Inter en vie, faisant en sorte que la réussite de Lautaro en fin de match soit celle de l'égalisation (1-1). Il a certes eu un peu de réussite (deux frappes espagnoles ont touché le poteau puis la barre), mais ses deux interventions décisives lorsque la Real Sociedad poussait pour creuser l'écart, il ne les doit qu'à son talent.

C'était plus compliqué pour Onana sur la pelouse du Bayern Munich, puisque le Camerounais, qui évolue dans une équipe en crise, porte une responsabilité évidente sur le premier but allemand (une frappe de Sané de l'extérieur de la surface).

Le gardien mancunien a commis «une erreur dans laquelle plusieurs imperfections s'additionnent: mauvaise posture, manque de concentration, mains "molles"», sanctionne La Gazzetta dello Sport, rappelant qu'en six apparitions avec United, Onana a déjà encaissé 14 buts (10 en championnat et 4 en Europe).

Reguilon a tenté de consoler Onana mercredi. Image: DPA

Yann Sommer, lui, n'a concédé que deux buts en cinq matchs et reste sur trois blanchissages en championnat. De quoi le trouver un peu moins vieux et un peu plus grand.