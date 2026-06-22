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Les fans suédois ont ressuscité un objet culte au Mondial

Les fans suédois ont ressuscité un objet culte au Mondial

On a aperçu trois supporters avec les fameux bobs IKEA Knorva, samedi contre les Pays-Bas. Un accessoire que tout le monde s'était arraché en 2020.
22.06.2026, 11:5922.06.2026, 12:08

La scène est furtive. Samedi soir, pendant le match du Mondial entre la Suède et les Pays-Bas, une caméra de télévision a fait un gros plan sur un supporter batave célébrant l'avantage pris par son équipe.

Image
Image: capture d'écran m6

Derrière lui, on a distingué trois fans suédois munis d'un objet qui avait fait le buzz lors de sa sortie: le fameux bob IKEA Knorva.

Lancé en 2020 aux Etats-Unis, ce couvre-chef de plastique bleu et jaune est inspiré des célèbres sacs bleus Frakta.

«Ce chapeau est fait des mêmes matériaux résistants et durables que l’un des sacs les plus utilisés au monde. Il protège du soleil et de la pluie, et il est facile à nettoyer - il suffit de le rincer et de le sécher»
IKEA
Il vous plaît ce bob?
Au total, 23 personnes ont participé à ce sondage.

Lorsque les premières rumeurs entourant le bob ont surgi sur les réseaux sociaux, les internautes ont d'abord pensé que ce nouveau produit n’était qu’une blague. Mais IKEA a assuré que ce chapeau allait être commercialisé et l'engouement a été planètaire. Son apparence volontairement décalée (un bob fabriqué à partir du matériau d'un sac de courses IKEA) a séduit les amateurs de mode streetwear et d'objets insolites. «Les passionnés de mode s'emballent déjà pour cette nouveauté», a averti The Independent. Résultat: rupture de stock un peu partout dans le monde.

«Ce chapeau est devenu un objet culte pour les amateurs de mode et les collectionneurs d’articles inspirés du design nordique», relevait IKEA en 2024, ajoutant ensuite:

«Ce bob incarne l’esprit décalé et accessible de la marque, attirant à la fois les fans d’IKEA et ceux qui recherchent des pièces originales à prix abordable»
L'objet en gros plan.
L'objet en gros plan.

Son prix (3 euros), justement, a participé à sa popularité. C'est ce que soulignait le média canadien noovomoi: «Habituellement, les vêtements et accessoires qui deviennent ultra tendance coûtent très cher (...) A l'inverse, le chapeau IKEA est à l'image de la marque: disponible en grande quantité et très abordable.»

Avec le temps, il s'est fait plus rare, mais on trouve encore quelques pièces à vendre sur des sites de petites annonces, certes un peu plus cher que le prix original. Et l'article semble toujours plaire autant. Sur Reddit, de nombreux propriétaires le décrivent avec humour comme un achat «absurde mais génial». Les commentaires des internautes sur les sites de revente sont souvent positifs.

«Chaque fois que vous le portez, vous pouvez être sûr de déclencher des sourires et des rires autour de vous. Ce chapeau est non seulement un excellent moyen de se démarquer, mais il est aussi un vrai sujet de conversation. Il fait le travail en ajoutant une bonne dose d'humour à votre tenue.»
Un internaute en 2024.

De quoi redonner le sourire à des fans suédois déçus par le résultat du match face aux Pays-Bas (défaite 5-1), samedi soir à Houston.

(jcz)

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