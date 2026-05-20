Alvyn Sanches n'a pas été appelé par Murat Yakin. image: Keystone

La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque

Non convié au Mondial 2026, Alvyn Sanches, forcément déçu, peut toujours choisir de représenter le Portugal. Mais le sélectionneur Murat Yakin a tenu à rassurer en expliquant les raisons de sa non-sélection.

Céline Feller / ch media

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«Cela a parfois été très émouvant», raconte Murat Yakin. «Ils n’étaient évidemment pas ravis», a ajouté le sélectionneur national mercredi à Zurich, au moment d'expliquer pourquoi certains joueurs n’avaient pas été retenus pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La non-sélection qui a sans doute le plus fait parler est celle d’Alvyn Sanches, 23 ans. Le joyau des Young Boys est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football suisse. Après s’être remis d’une rupture des ligaments croisés contractée en mars 2025 lors de ses débuts en équipe nationale, il avait réintégré la Nati lors du dernier rassemblement en mars, et ne cessait de convaincre en cette fin de saison avec YB.

La liste complète de Yakin ⬇️ On connaît la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde

Mais cela ne suffit pas aux yeux de Murat Yakin, qui justifie ainsi sa décision: «Il a un grand potentiel, mais il n’est pas encore prêt à évoluer à ce niveau, sur la scène internationale».

A cela s’ajoute la forte concurrence qui règne à son poste de milieu offensif, avec la présence de joueurs comme Johan Manzambi et Zeki Amdouni. Le fait que ce dernier revienne lui aussi d’une blessure et n’ait disputé que 45 minutes cette saison, en trois apparitions, n’a apparemment pas pesé dans la balance.

Car, comme Murat Yakin l’a souligné à plusieurs reprises mercredi, il mise sur des joueurs polyvalents, capables d’évoluer dans différents systèmes et de passer facilement de l’un à l’autre. Des joueurs qui connaissent leur rôle et possèdent de l’expérience. Ainsi:

«Il y a des joueurs qui ont une longueur d’avance sur Alvyn Sanches» Murat Yakin

La menace d'un changement de nationalité

Le fait que Sanches puisse désormais, après cette grande déception, se tourner vers le Portugal plutôt que la Nati (il détient un passeport portugais et n’a disputé jusqu’ici aucun match officiel avec la Suisse, seulement trois rencontres amicales) n’a pas été pris en compte dans la décision.

«Nous ne devons pas utiliser une Coupe du monde pour qualifier des joueurs», a expliqué Murat Yakin, qui a toutefois tenu à rassurer: «Nous sommes en contact avec lui et il a fait savoir qu’il souhaitait jouer pour la Suisse».

Après cette déception individuelle, il faudra toutefois veiller à l’engager rapidement après le tournoi, sous peine de susciter chez lui des envies d’ailleurs.

Sanches peut encore décider de jouer pour le Portugal. image: Keystone

Chez Yakin, l’expérience et une répartition claire des rôles ne servent pas seulement de critères d’exclusion. Apparement, ce sont aussi des critères de sélection. Ainsi, 18 des 26 joueurs retenus sont déjà allés à la Coupe du monde. Le gardien remplaçant Marvin Keller est le seul à ne compter encore aucune apparition sous le maillot de la Nati.

Bien qu'ils n'aient pas fait partie des titulaires ces dernières années, Cédric Itten et Christian Fassnacht iront au Mondial. Ils ont été préférés à Joël Monteiro, Alessandro Vogt ou encore Alvyn Sanches. Fassnacht a été convoqué en novembre dernier pour la première fois depuis deux ans et demi. Le joueur d'YB, qui s'était retrouvé sur la touche après avoir décliné l'appel de la Nati pour se marier, s'est remis dans le droit chemin grâce à ses 18 buts et 7 passes décisives en championnat. Il aurait été dommage de laisser un meilleur buteur à la maison, estime Yakin. «Le momentum a également joué un rôle.»