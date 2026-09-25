Jürgen Klopp démarre sa carrière de sélectionneur de la Mannschaft par un nul. Keystone

L'Allemagne de Klopp et les Pays-Bas de Xavi se quittent dos-à-dos

L'Allemagne n'a pas réussi à se défaire des Pays-Bas, en Ligue des nations. Ce match marquait les débuts sur le banc de la sélection allemande de Jürgen Klopp.

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Jürgen Klopp et Xavi ont débuté leurs mandats respectifs à la tête de l'Allemagne et des Pays-Bas par un match nul. Les deux sélections se sont quittées sur le score de 1-1 jeudi à Amsterdam lors de la 1re journée du groupe A2 en Ligue des nations.

Alors que le Néerlandais Virgil van Dijk a vu sa réussite de la 12e être annulée par la VAR, Felix Nmecha a ouvert la marque à la 32e, inscrivant son 3e but avec la Mannschaft. Sur un centre de Philipp Treu dévié par Karim Adeyemi, le milieu du Borussia Dortmund n'a laissé aucune chance au portier Bart Verbruggen.

Xavi (à gauche), devenu sélectionneur des Pays-Bas, et Klopp (à droite). Keystone

Malgré 10 tirs cadrés sur l'ensemble de la partie, les Oranje ont longtemps été incapables de répliquer, et ce alors que le gardien allemand Marc-André ter Stegen ne s'est pas montré irréprochable dans ses relances. L'attaquant de Liverpool Cody Gakpo a fini par égaliser dans le temps additionnel sur une passe décisive de Ruben van Bommel, qui fêtait sa première sélection.

Nouveau doublé d'Haaland avec la Norvège

L'autre rencontre du groupe a souri à la Grèce, victorieuse 2-1 de la Serbie à Belgrade. Menée 1-0 à la mi-temps, la sélection hellénique a renversé le match suite aux réussites de Christos Tzolis (74e) et d'Anastasios Douvikas au bout du temps additionnel.

Dans le groupe A4, l'ancien sélectionneur du Mexique Jorge Jesus a lui aussi célébré une victoire pour sa première sur le banc du Portugal. Le champion d'Europe de 2016 s'est imposé face au Pays de Galles grâce à João Félix, buteur à la 22e.

A la faveur notamment d'un doublé d'Erling Haaland, la Norvège l'a emporté 3-2 face au Danemark à Oslo. L'attaquant de Manchester City compte désormais 64 buts en sélection. (sda/ats)