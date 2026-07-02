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Un «Lucky Luke» de l'arbitrage dirigera Suisse-Algérie

Un «Lucky Luke» de l&#039;arbitrage dirigera Suisse-Algérie
Yael Falcón Pérez dirigera Suisse-Algérie.image: getty

Un «Lucky Luke» de l'arbitrage dirigera Suisse-Algérie

Yael Falcón Pérez sera au sifflet de Suisse-Algérie, vendredi. Il dégaine les cartons presque plus vite que son ombre.
02.07.2026, 14:5602.07.2026, 14:56
Romuald Cachod

La Fifa a désigné l'Argentin Yael Falcón Pérez pour diriger le seizième de finale de Coupe du monde entre la Suisse et l'Algérie, vendredi (5h). Il s’agira d’une première à la fois pour la Nati et pour les Fennecs.

Falcón Pérez apparaît, au regard de ses statistiques personnelles, comme un arbitre intransigeant, qui n'hésite pas à multiplier les coups de sifflet et à distribuer les cartons.

Le vœu des joueurs suisses a été exaucé

Le site Transfermarkt recense 1457 avertissements en 283 matchs dirigés, soit une moyenne de plus de cinq jaunes par rencontre, ce qui le place parmi les arbitres les plus sévères.

Il a déjà accordé 74 penaltys et totalise aussi 70 expulsions, dont 39 directes, ce qui signifie qu’avec lui, près d’un match sur quatre ne se termine pas à onze contre onze.

A la vue de ces chiffres, la presse algérienne s’est empressée de le surnommer le «Lucky Luke» de l’arbitrage, le décrivant comme «un arbitre au profil strict, connu pour son autorité et sa lecture sans compromis des contacts». Heureusement pour les joueurs, les cartons jaunes viennent d'être remis à zéro et le seront à nouveau avant les quarts de finale, conformément au nouveau règlement.

L'Algérie pourrait tenter un coup de poker face à la Nati

La réputation de Yael Falcón Pérez ne s’est pas encore vérifiée dans cette Coupe du monde. L’Argentin a arbitré deux rencontres, Suède-Tunisie et Tchéquie-Mexique, ne distribuant à chaque fois qu’un seul carton jaune. Ces matchs se sont toutefois soldés par des scores larges, ce qui a limité les tensions sur le terrain.

Ce faible nombre de cartons s’inscrit dans la tendance observée depuis le début du Mondial. Les arbitres privilégient le jeu à l’application stricte des règles. Lors de la phase de groupes, le nombre de fautes a nettement diminué par rapport aux précédentes éditions. Les cartons jaunes ont également atteint leur niveau le plus faible depuis plus de 40 ans.

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