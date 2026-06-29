Petkovic réserve peut-être une petite surprise à son ancienne équipe. Image: ISI Photos

L'Algérie pourrait tenter un coup de poker face à la Nati

Selon plusieurs médias, le sélectionneur de l'Algérie envisagerait de faire jouer son troisième gardien, vendredi face à l'équipe de Suisse.

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L'équipe de Suisse s'apprête à retrouver une vieille connaissance à la Coupe du monde: Vladimir Petkovic, celui qui avait permis à la Nati de sortir la France à l'Euro en 2021 et qui est désormais à la tête de l'Algérie. Or le technicien pourrait réserver une petite surprise aux Helvètes pour le 16e de finale qui oppose les deux pays, disputé dans la nuit de jeudi à vendredi (5h, heure suisse).

Plusieurs médias français affirment en effet que Vladimir Petkovic pourrait lancer son troisième gardien face à la Nati.

Numéro 1 depuis le début de la compétition, «Luca Zidane a déçu lors des matchs contre l'Argentine (3-0) et la Jordanie (2-1) et il en a payé les prix en étant écarté contre l'Autriche», rappelle ainsi RMC Sport, avant de citer Petkovic:

«L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu’il a réalisées lors des deux premiers matches»

C'est donc Oussama Benbot qui a évolué dans les cages algériennes face à l'Autriche. «Mais là encore, le remplaçant n’a pas été bon, ne réalisant aucun arrêt face à l’Autriche et encaissant trois buts sur trois tirs», souligne Ouest-France.

Il est donc tout à fait possible que Vladimir Petkovic opte pour son troisième gardien face à l'équipe de Suisse vendredi. Un portier que les Romands connaissent bien puisqu'il s'agit de Melvin Mastil, le dernier rempart du Stade nyonnais.

Melvin Mastil a disputé 34 matchs la saison dernière avec Nyon. Keystone

«Il n'est pas improbable que Vladimir Petkovic fasse appel aux services de Melvin Mastil lors du match contre la Suisse, même si cela peut s'avérer risqué pour un gardien qui manque d'expérience internationale et d'expérience des grands matchs», explique le media algérien Winwin, au sujet d'un gardien qui ne compte que deux sélections avec son pays.