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L'Italie ne jouera pas la Coupe du monde 2026

Teammates separate Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma and Bosnia&#039;s Amar Dedic, right, during the World Cup qualifying playoff final soccer match between Bosnia and Italy in Zenica, Bosnia, Tue ...
L'Italie ne jouera pas la Coupe du monde 2026.image: Keystone

L'équipe d'Italie subit une nouvelle humiliation

Absente des deux dernières Coupes du monde, en 2018 et 2022, la Squadra Azzurra ne verra pas non plus le Mondial 2026 après sa défaite aux tirs au but contre la Bosnie, mardi en finale des barrages européens.
31.03.2026, 23:3431.03.2026, 23:59

L'Italie sera privée cet été de Coupe du monde pour la troisième fois de suite après son échec en finale des barrages européens, aux tirs au but contre la Bosnie (1-1 après prolongations, 4 tab à 1).

La Nazionale, qui avait déjà échoué à se qualifier en barrages pour les deux précédentes Coupes du monde (2018 et 2022), a ouvert la marque par Moise Kean (15e), mais s'est retrouvée en infériorité numérique après l'exclusion de son défenseur Alessandro Bastoni (42e). La Bosnie a égalisé à la 79e minute par Haris Tabakovic dans une arène de Zenica chauffée à blanc.

Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot

Lors de la séance des tirs au but, la Bosnie, qualifiée pour le deuxième Mondial de son histoire après l'édition 2014, a toujours fait la course en tête suite à l'échec du premier tireur italien, Francisco Pio Esposito, puis du troisième tireur Bryan Cristante.

Les Bosniens joueront au Mondial dans le groupe B, celui de la Nati, du Canada et du Qatar.

Le Kosovo vaincu

Dans les autres matchs, la Turquie a mis fin au rêve kosovar d'une première participation au Mondial. A Pristina, les Turcs se sont imposés 1-0 grâce à l'attaquant de Fenerbahce Kerem Akturoglu (53e) pour obtenir leur première qualification depuis 2002, année où ils avaient obtenu la médaille de bronze.

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La Suède, que la Suisse avait battue à deux reprises lors des qualifications pour le Mondial, s'est qualifiée pour la 13e phase finale de son histoire. Les Scandinaves sont venus à bout de la Pologne 3-2, et retrouveront les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F en juin.

Enfin, la Tchéquie a décroché son ticket aux tirs au but au détriment du Danemark (2-2, 3 tab à 2). Les Tchèques retrouveront le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud dans le groupe A.

(afp/ats/roc)

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