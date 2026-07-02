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Scène glaçante en pleine conférence de presse au Mondial

Juste après la défaite contre l'Angleterre (2-1) en 16e de finale, le porte-parole de l'équipe de la RD du Congo a annoncé le décès du père du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Ce dernier, assis à côté, a paru choqué.

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La conférence de presse de la République démocratique du Congo, à l'issue de son élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre (2-1) mercredi, s'est achevée sur une annonce bouleversante.

Alors que la conférence touchait à sa fin, l'attaché de presse des Léopards a demandé: «Il n'y a plus de questions?». Après une réponse négative de la salle, il a enchaîné:

«Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père. Sincères condoléances»

Le sélectionneur Sébastien Desabre, assis à ses côtés, a semblé décontenancé l'espace d'un instant. Il a regardé le porte-parole avec étonnement, lui a simplement dit «Merci», s'est levé et a quitté la salle, sans aucun mot.

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Aucune autre information n'a été communiquée dans l'immédiat au sujet de cette annonce. On ignore également si Desabre (49 ans) avait appris la nouvelle avant la rencontre. A la tête de la RD Congo, le technicien français venait de réussir une Coupe du monde remarquable: le pays, durement marqué par la crise d'Ebola, s'était qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe de la compétition.

Le seizième de finale disputé mercredi face aux Three Lions est longtemps resté indécis. Les Congolais ont donné bien du fil à retordre à l'un des favoris du tournoi. Ils avaient même ouvert le score dès la 7e minute. Mais le buteur vedette Harry Kane a fini par délivrer l'Angleterre en inscrivant un doublé en fin de match pour renverser la rencontre.

Le compte rendu du match👇 L'Angleterre se qualifie dans la douleur

Grand bourlingueur du football, Sébastien Desabre dirige les Léopards depuis août 2022. Auparavant, il avait entraîné dans son pays, la France, mais aussi en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Cameroun, en Angola, en Algérie, au Maroc, en Egypte et en Ouganda.

(t-online/yog)