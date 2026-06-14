beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde: un drapeau allemand de 7 km au Bangladesh

On sait quelle équipe soutient Amjad Hossain (avec la barbiche orange, en médaillon) à la Coupe du monde.
On sait quelle équipe soutient Amjad Hossain (avec la barbiche orange, en médaillon) à la Coupe du monde.image: afp/watson

Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie

Au Bangladesh, un grand fan de la Mannschaft a fabriqué et déroulé sur sa propriété un drapeau allemand de 7 kilomètres. Son amour pour les quadruples champions du monde a une raison touchante.
14.06.2026, 09:5414.06.2026, 09:54

Comme à chaque Coupe du monde, les amateurs de football du Bangladesh ont ressorti les couleurs de leurs favoris de cœur, le Brésil et l'Argentine. Un agriculteur de Magura (sud) a fait exception, en déroulant un drapeau de plus de 7 km de long aux couleurs de l'Allemagne.

«J'aime l'équipe de football allemande et Oliver Kahn est pour moi le meilleur gardien de but de tous temps», explique à l'AFP Amjad Hossain, 72 ans.

Football fans attend the unveiling of Germany&#039;s 7.5 kilometres (4.7 miles)-long national flag commisioned by Bangladeshi farmer Amjad Hossain (2L) in Magura district on June 10, 2026, on the eve ...
Amjad Hossain (avec la barbiche orange) a une raison très personnelle de soutenir l'équipe d'Allemagne.Image: AFP

Sa passion pour la Mannschaft revêt un caractère très personnel. «J'étais gravement malade en 2004-2005 et c'est grâce à un médicament allemand que j'ai guéri», justifie-t-il.

«Depuis, j'aime l'Allemagne et son football»

Pour le Mondial de 2006, il avait déjà confectionné un drapeau noir, rouge et jaune d'une longueur respectable: un kilomètre et demi. Il s'est mis depuis en tête de l'agrandir. Pour financer la confection de sa version élargie cette année – Amjad Hossain assure avoir dépensé l'équivalent de 8 000 dollars –, il n'a pas hésité à vendre une partie de ses terres.

L'incroyable drapeau en vidéo

Vidéo: twitter

Roulé en une immense boule, son drapeau géant a été déployé mercredi à la veille de la cérémonie d'ouverture du tournoi mondial qui se tient au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada, en présence de voisins, de curieux et même, jure l'agriculteur, de supporters allemands. Amjad Hossain ajoute:

«Certains me trouvent un peu fou, mais ni ma femme ni mes proches ne m'en veulent»

Son initiative est arrivée jusqu'à l'oreille de l'ambassade d'Allemagne à Dacca, qui a décidé d'en faire un membre d'honneur de son club de supporters.

People look at a 7.5 kilometres (4.7 miles) long national flag of Germany commisioned by their football team fan Bangladeshi farmer Amjad Hossain, upon its display across a field in Magura district on ...
Vous validez la déco du jardin? Image: AFP

Le Bangladais rêve désormais qu'il pourra un jour assister à un match de ses favoris, qui débutent dimanche (19h heure suisse) leur Mondial 2026 contre Curaçao. «J'espère que j'aurais cette chance», conclut-il.

(afp/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
de Romuald Cachod
J'ai adoré cette innovation au Mondial
J'ai adoré cette innovation au Mondial
de Yoann Graber
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a énervé beaucoup de fans de la Squadra Azzurra avec une vanne. Y compris le ministre italien des sports.
Le fait que l’Italie ne participe pas à cette Coupe du monde 2026 attriste déjà suffisamment ce fier pays de football. Mais le président de la Fifa Gianni Infantino est venu remuer le couteau dans la plaie.
L’article