On sait quelle équipe soutient Amjad Hossain (avec la barbiche orange, en médaillon) à la Coupe du monde. image: afp/watson

Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie

Au Bangladesh, un grand fan de la Mannschaft a fabriqué et déroulé sur sa propriété un drapeau allemand de 7 kilomètres. Son amour pour les quadruples champions du monde a une raison touchante.

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Comme à chaque Coupe du monde, les amateurs de football du Bangladesh ont ressorti les couleurs de leurs favoris de cœur, le Brésil et l'Argentine. Un agriculteur de Magura (sud) a fait exception, en déroulant un drapeau de plus de 7 km de long aux couleurs de l'Allemagne.

«J'aime l'équipe de football allemande et Oliver Kahn est pour moi le meilleur gardien de but de tous temps», explique à l'AFP Amjad Hossain, 72 ans.

Amjad Hossain (avec la barbiche orange) a une raison très personnelle de soutenir l'équipe d'Allemagne. Image: AFP

Sa passion pour la Mannschaft revêt un caractère très personnel. «J'étais gravement malade en 2004-2005 et c'est grâce à un médicament allemand que j'ai guéri», justifie-t-il.

«Depuis, j'aime l'Allemagne et son football»

Pour le Mondial de 2006, il avait déjà confectionné un drapeau noir, rouge et jaune d'une longueur respectable: un kilomètre et demi. Il s'est mis depuis en tête de l'agrandir. Pour financer la confection de sa version élargie cette année – Amjad Hossain assure avoir dépensé l'équivalent de 8 000 dollars –, il n'a pas hésité à vendre une partie de ses terres.

L'incroyable drapeau en vidéo Vidéo: twitter

Roulé en une immense boule, son drapeau géant a été déployé mercredi à la veille de la cérémonie d'ouverture du tournoi mondial qui se tient au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada, en présence de voisins, de curieux et même, jure l'agriculteur, de supporters allemands. Amjad Hossain ajoute:

«Certains me trouvent un peu fou, mais ni ma femme ni mes proches ne m'en veulent»

Son initiative est arrivée jusqu'à l'oreille de l'ambassade d'Allemagne à Dacca, qui a décidé d'en faire un membre d'honneur de son club de supporters.

Vous validez la déco du jardin? Image: AFP

Le Bangladais rêve désormais qu'il pourra un jour assister à un match de ses favoris, qui débutent dimanche (19h heure suisse) leur Mondial 2026 contre Curaçao. «J'espère que j'aurais cette chance», conclut-il.

(afp/yog)