L'Allemagne marque un but plein de malice contre l'Italie

Les Allemands ont éliminé la Squadra Azzurra dimanche, en quart de finale de la Ligue des nations (3-3; 2-1). Grâce, notamment, à une inspiration géniale.

Il est parfois tellement compliqué de mettre en déroute toute une défense adverse. Dans certains matchs, certaines équipes n'y arrive tout simplement jamais. Dimanche à Dortmund, l'Allemagne a réussi l'exploit de le faire en une seule touche de balle, contre l'Italie en quart de finale retour de la Ligue des nations. Et elle a marqué.

L'inspiration géniale est signée Joshua Kimmich et Jamal Musiala, sur corner. On joue la 36e minute, et la Mannschaft mène 1-0. Le portier italien, Gianluigi Donnarumma, vient d'effectuer une parade décisive et a dévié le ballon en corner. Alors que le gardien transalpin profite de discuter (sermonner?) ses défenseurs avant l'exécution de ce coup de pied arrêté, Kimmich – qui se rend compte que tous les Italiens sont affairés à discuter et ne sont donc pas du tout concentrés – voit Musiala, seul devant la cage et complètement démarqué.

Le but en vidéo

Servi par Kimmich, le numéro 10 allemand n'a qu'à pousser le ballon dans le but. Quand Donnarumma et ses coéquipiers réagissent, c'est trop tard. 2-0 pour l'Allemagne.

Les Italiens finiront par se réveiller, puisque le score final sera de 3-3 (il y avait 3-0 à la mi-temps). Insuffisant toutefois, car la Mannschaft s'était imposée (2-1) à l'aller, jeudi à Milan.

Les Italiens auraient dû se souvenir d'un antécédent

Ce but plein de malice de Jamal Musiala rappelle celui de l'attaquant Divock Origi avec Liverpool en 2019. En demi-finale retour de la Ligue des champions contre Barcelone, le Belge s'était fait oublier, sur corner, par la défense catalane. Servi par Trent Alexander-Arnold, qui avait rapidement joué ce coup de pied arrêté, Origi n'avait eu qu'à pousser la balle au fond des filets. Un but – le 4-0 – qui avait offert aux Reds leur billet pour la finale. Ils avaient soulevé le trophée en battant ensuite Tottenham (2-0).

Avant de remporter la Ligue des nations, l'Allemagne devra, elle, déjà battre le Portugal – tombeur du Danemark – en demi-finale en juin. (yog)