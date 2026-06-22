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Une nouvelle règle de la Coupe du monde montre déjà ses limites

Cette nouvelle règle montre déjà ses limites

La règle imposant à un joueur de sortir une minute s’il fait appel à un soigneur sans que l’auteur de la faute ait été sanctionné d’un carton a visiblement déjà montré ses limites dimanche à la Coupe du monde.
22.06.2026, 08:0422.06.2026, 08:04
Christoph Cöln / t-online
Un article de
t-online

Lors du match contre l'Iran, dimanche au stade de Los Angeles, l’international belge Leandro Trossard s’est soudain tordu de douleur et est resté au sol après avoir subi un tacle violent.

Le staff médical était alors prêt à intervenir, mais les soigneurs n’ont pas traité le joueur, Trossard ayant refusé leur aide.

Trossard est resté allongé au sol, tandis que les soigneurs hésitaient à intervenir.
Trossard est resté allongé au sol, tandis que les soigneurs hésitaient à intervenir.image: capture d'écran

Cela est lié à une nouvelle règle instaurée lors de cette Coupe du monde: si le joueur commettant la faute n’est pas sanctionné d’un carton, celui ayant subi son intervention doit quitter le terrain pendant une minute s'il fait appel aux soigneurs. Les gardiens sont exemptés.

Malgré la chaussette déchirée de Trossard et les marques nettes sur son mollet à la suite de la charge appuyée de l’Iranien Alireza Jahanbakhsh, l’arbitre argentin Dario Herrera n’a brandi aucun carton, ce qui a conduit le joueur d’Arsenal à rester seul au sol.

Une image qui illustre la dureté de l’intervention d’Alireza Jahanbakhsh.
Une image qui illustre la dureté de l’intervention d’Alireza Jahanbakhsh.image: capture d'écran

Sans doute que l'ailier belge ne voulait pas compliquer davantage la situation des Diables Rouges, qui évoluaient déjà en infériorité numérique après une faute de dernier recours de Nathan Ngoy (66e minute). S’il avait été soigné, la Belgique aurait joué à neuf durant une minute. Compte tenu de la violence de l’intervention, on entrevoit déjà ici les limites de cette nouvelle règle, susceptible de nuire à la santé des joueurs.

Les efforts de Leandro Trossard sont restés vains. Même s’il est resté sur la pelouse, la Belgique, grande favorite de cette rencontre, n’a pas fait mieux qu’un nul 0-0 pour son deuxième match du tournoi. Elle aborde la dernière journée de groupe avec seulement deux points.

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