pluie modérée13°
DE | FR
burger
Sport
Football

Le Barça sacré champion en battant le Real

Barcelona&#039;s Gavi and Lamine Yamal celebrate after winning the Spanish La Liga soccer match against Real Madrid to clinch the Spanish league title in Barcelona, Spain, Sunday, May 10, 2026. (AP Ph ...
Gavi et Lamine Yamal célèbrent le titre.Keystone

Le Barça sacré champion en battant le Real

Les Blaugrana se sont imposés face à leur grand rival dimanche au Camp Nou pour s'adjuger un 29e titre en Liga.
11.05.2026, 07:0211.05.2026, 07:02

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival (2-0).

La fête fut totale, dimanche soir sur la pelouse du Camp Nou, qui retrouvait le goût d'un Clasico pour la première fois depuis trois ans (pour cause de travaux). Elle devrait se terminer très tard, et elle a commencé très tôt, alors qu'un nul suffisait en théorie aux Catalans, leaders de Liga avec 11 points d'avance – désormais 14 – pour sceller leur deuxième sacre consécutif et plonger leurs éternels rivaux madrilènes dans une crise sans fin.

Adidas présente une pub épique pour la Coupe du monde

Les hommes d'Hansi Flick, endeuillé quelques heures plus tôt par la mort de son père mais présent tout de même sur son banc, ont bouclé l'affaire en moins de vingt minutes, ne laissant aucun espoir aux Merengues, condamnés officiellement à l'affront d'une deuxième saison sans titre majeur. Les Blaugrana ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) – un magnifique coup-franc direct – et Ferran Torres (18e) – après une délicieuse remise de Dani Olmo.

epaselect epa12946450 FC Barcelona&#039;s players and their head coach Hansi Flick (C) celebrate the 2025/2026 Spanish LaLiga Championship after winning the Spanish LaLiga soccer match between FC Barc ...
Hansi Flick fêté par ses joueursKeystone

L'heure est donc à la fête en Catalogne, tandis que la saison, déjà longue, va devenir vraiment interminable pour la Maison Blanche, déjà en feu avant la rencontre après une semaine chaotique, marquée par deux altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant deux semaines après un traumatisme crânien. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le sport
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
1
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
de Yoann Graber
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
de Klaus Zaugg
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
de Yoann Graber
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
de Julien Caloz
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
de Simon HÄring
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
de Romuald Cachod
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
de Klaus Zaugg
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
de Yoann Graber
Paul Seixas a fait le bon choix
Paul Seixas a fait le bon choix
de Romuald Cachod
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
de Julien Caloz
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
de Yoann Graber
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
de Romuald Cachod
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
de Julien Caloz
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Cette star brésilienne du footvolley est un chien
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi des stars du tennis menacent de boycotter les Grands Chelems
Plusieurs cracks de la balle jaune – dont Jannik Sinner et Aryna Sabalenka – sont fâchés contre les organisateurs des quatre tournois majeurs. Ils ont trois grandes revendications.
D'abord de simples lettres, désormais des menaces de boycott: initié au printemps 2025, le bras de fer entre les stars du tennis et les quatre tournois du Grand Chelem se durcit nettement à quelques jours de Roland-Garros. La numéro 1 mondiale en personne, Aryna Sabalenka, a haussé le ton lundi.
L’article