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Coupe du monde: un cadavre au terrain d'entraînement de l'Iran

TIJUANA, MEXICO - JUNE 09: Iranâs National Football players exercise during a training session at the Caliente Stadium in Tijuana, Mexico on Tuesday, June 09, 2026, ahead of the FIFA 2026 World Cup fo ...
Le stade de Tijuana où s'entraîne l'Iran. Image: getty

Macabre découverte au stade d'entraînement de l'Iran

Un cadavre a été retrouvé dans une voiture, juste à côté de l'enceinte où s'entraînent les Iraniens à Tijuana, au Mexique.
13.06.2026, 06:0713.06.2026, 06:09

Un cadavre en état de putréfaction a été retrouvé dans le coffre d'une voiture garée près du stade où s'entraîne l'équipe d'Iran pendant la Coupe du monde de football, à Tijuana. Cette découverte a été faite sur le parking du supermarché, en face du stade Caliente.

La sélection iranienne se rend chaque jour dans ce stade depuis son arrivée dimanche au Mexique, situé à une minute en voiture de son hôtel.

La voiture, un SUV gris immatriculé en Californie, a été ouverte par la police, ce qui a dégagé une forte puanteur, ont constaté des journalistes de l'AFP vendredi. Des spécialistes se sont affairés autour du véhicule pour examiner le cadavre, avant de l'évacuer.

epa13012566 (FILE) - The starting eleven of Iran pose for a team picture during the FIFA World Cup 2026 qualification match between Iran and North Korea in Tehran, Iran, 10 June 2025 (reissued 02 June ...
D'abord prévu aux Etats-Unis, le camp de base de l'Iran a dû être délocalisé au Mexique. image: Keystone

Contacté par l'AFP, le parquet de Tijuana a expliqué qu'une patrouille de surveillance a découvert le corps. «En inspectant le véhicule, elle a constaté, à l'arrière du coffre, la présence d'une personne enveloppée dans un sac noir, présentant des traces de violence», selon un premier rapport. La voiture suspecte était garée sur place depuis mercredi, selon un porte-parole du parquet.

Important dispositif de sécurité

Au Mexique, Tijuana est souvent considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du pays. Plus de 1200 homicides s'y sont produit en 2025, selon les statistiques officielles.

La guerre au Moyen-Orient et les tensions avec les Etats-Unis ont contraint la sélection iranienne à établir son camp de base dans cette ville frontalière de la Californie, tout près de San Diego, plutôt qu'à Tucson en Arizona, comme prévu initialement.

Fans for team Iran wave as players arrive for the World Cup soccer tournament in Tijuana, Mexico, Sunday, June 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull)
Les Iraniens ont des fans à Tijuana. Image: keystone

Depuis son arrivée, l'équipe iranienne est entourée par un dispositif de sécurité massif. Plusieurs véhicules remplis de soldats de la garde nationale, lourdement armés, escortent son bus à chaque fois que les joueurs sortent de l'hôtel pour se rendre au stade. Ils les accompagnent également sur le trajet retour.

Vendredi, le cortège est sorti du stade quelques minutes à peine après l'évacuation du corps.

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Dans ce mondial organisé conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, l'équipe d'Iran doit disputer son premier match contre la Nouvelle-Zélande lundi à Los Angeles.

(ats/yog)

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