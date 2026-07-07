Johan Manzambi ne jouera pas contre la Colombie. Murat Yakin doit trouver des alternatives. image: Keystone

Manzambi forfait: ce que la Nati doit faire pour battre la Colombie

Nous pouvons le confirmer: la pépite genevoise – blessée – ne pourra pas jouer le 8e de finale du Mondial contre la Colombie, ce mardi (22h, heure suisse). De quoi changer les plans du coach Murat Yakin.

Sebastian Wendel, Vancouver

Plus de «Sport»

Quel coup dur! Johan Manzambi s'est blessé lors du dernier entraînement et ne pourra pas disputer le huitième de finale contre la Colombie. La participation de Ruben Vargas est également très incertaine. Au total, Murat Yakin risque de devoir composer avec les absences de cinq (!) joueurs.

Cela s'est produit 24 heures avant le huitième de finale contre la Colombie: Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow sont contraints d'interrompre prématurément le dernier entraînement et de regagner les vestiaires. La fédération ne précise ni ce qui s'est passé ni les blessures dont souffre le trio. Elle indique seulement que les joueurs vont subir des examens complémentaires.

On en parle aussi ici: Cette triple mauvaise nouvelle pour la Nati fait trembler la Suisse

Quelques heures plus tard, le verdict tombe: Manzambi est forfait pour le match de mardi contre la Colombie, programmé à 22h (heure suisse). L'information a été révélée en premier par Blick et que nous pouvons désormais confirmer. Jusqu'à présent, tous les Suisses annoncés diminués avant une rencontre ont effectivement dû renoncer à jouer. Il est donc très probable que le même scénario se répète pour ce huitième de finale. Il subsiste tout au plus un mince espoir concernant Vargas.

Manzambi va manquer à la Nati. Image: keystone

Pour situer l'importance de cette absence: Manzambi (cinq points de classement offensifs – buts et passes décisives cumulés) et Vargas (trois points), ainsi que Breel Embolo (quatre points), sont statistiquement les joueurs qui ont le plus contribué à la qualification de la Suisse pour les huitièmes de finale.

La perte d'un seul membre de ce trio affaiblirait déjà sensiblement l'équipe de Murat Yakin. Avec le forfait de Manzambi, c'est justement l'artiste offensif qui, durant ce Mondial, a pris la relève de Xherdan Shaqiri, désormais retraité de la sélection: un joueur capable de faire basculer un match sur une seule action.

La clé du match

Le staff médical de la délégation suisse va désormais tout mettre en œuvre pour remettre au moins Vargas sur pied. Une chose est toutefois claire: sans être à 100 % de ses moyens physiques, l'ailier ne jouera pas contre la Colombie. «Nous n'alignerons que des joueurs en pleine possession de leurs moyens», affirme le coach, Murat Yakin. Le sélectionneur est convaincu de la clé du match:

«Contre l'Algérie, c'est la tactique qui a décidé de l'issue de la rencontre. Contre la Colombie, ce sera une question de mental. Ils pratiquent un football relativement simple, très porté vers l'avant. Nous devrons répondre physiquement et leur imposer notre jeu. Si nous y parvenons, tout ira bien.»

Sans Manzambi, Yakin doit trouver des solutions pour battre la Colombie. image: Keystone

Retour au chapitre des blessés: Luca Jaquez, déjà forfait contre l'Algérie, et Michel Aebischer n'ont eux non plus pas pu s'entraîner entre les seizièmes et les huitièmes de finale. Leur participation est considérée comme exclue depuis plusieurs jours. Dans le pire des cas, Yakin devra donc se passer de cinq (!) joueurs contre la Colombie.

Même en 2022, avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre le Portugal (défaite 6-1), la situation n'avait pas été aussi critique, alors que plusieurs joueurs étaient malades ou loin de leur meilleur niveau.

Des alternatives fiables?

Zeki Amdouni, Noah Okafor, Christian Fassnacht et Ardon Jashari constituent des solutions de remplacement, mais ils n'ont jusqu'ici joué aucun rôle dans ce Mondial ou ont déçu lors de leurs brèves apparitions. Yakin, qui pourrait entrer dans l'histoire en qualifiant la Suisse pour les quarts de finale d'une Coupe du monde, reste néanmoins optimiste:

«Je suis doué pour trouver des solutions»

Nous sommes impatients de voir s'il dit vrai.

Adaptation en français: Yoann Graber