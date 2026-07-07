Manzambi forfait: ce que la Nati doit faire pour battre la Colombie
Quel coup dur! Johan Manzambi s'est blessé lors du dernier entraînement et ne pourra pas disputer le huitième de finale contre la Colombie. La participation de Ruben Vargas est également très incertaine. Au total, Murat Yakin risque de devoir composer avec les absences de cinq (!) joueurs.
Cela s'est produit 24 heures avant le huitième de finale contre la Colombie: Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow sont contraints d'interrompre prématurément le dernier entraînement et de regagner les vestiaires. La fédération ne précise ni ce qui s'est passé ni les blessures dont souffre le trio. Elle indique seulement que les joueurs vont subir des examens complémentaires.
Quelques heures plus tard, le verdict tombe: Manzambi est forfait pour le match de mardi contre la Colombie, programmé à 22h (heure suisse). L'information a été révélée en premier par Blick et que nous pouvons désormais confirmer. Jusqu'à présent, tous les Suisses annoncés diminués avant une rencontre ont effectivement dû renoncer à jouer. Il est donc très probable que le même scénario se répète pour ce huitième de finale. Il subsiste tout au plus un mince espoir concernant Vargas.
Pour situer l'importance de cette absence: Manzambi (cinq points de classement offensifs – buts et passes décisives cumulés) et Vargas (trois points), ainsi que Breel Embolo (quatre points), sont statistiquement les joueurs qui ont le plus contribué à la qualification de la Suisse pour les huitièmes de finale.
La perte d'un seul membre de ce trio affaiblirait déjà sensiblement l'équipe de Murat Yakin. Avec le forfait de Manzambi, c'est justement l'artiste offensif qui, durant ce Mondial, a pris la relève de Xherdan Shaqiri, désormais retraité de la sélection: un joueur capable de faire basculer un match sur une seule action.
La clé du match
Le staff médical de la délégation suisse va désormais tout mettre en œuvre pour remettre au moins Vargas sur pied. Une chose est toutefois claire: sans être à 100 % de ses moyens physiques, l'ailier ne jouera pas contre la Colombie. «Nous n'alignerons que des joueurs en pleine possession de leurs moyens», affirme le coach, Murat Yakin. Le sélectionneur est convaincu de la clé du match:
Retour au chapitre des blessés: Luca Jaquez, déjà forfait contre l'Algérie, et Michel Aebischer n'ont eux non plus pas pu s'entraîner entre les seizièmes et les huitièmes de finale. Leur participation est considérée comme exclue depuis plusieurs jours. Dans le pire des cas, Yakin devra donc se passer de cinq (!) joueurs contre la Colombie.
Même en 2022, avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre le Portugal (défaite 6-1), la situation n'avait pas été aussi critique, alors que plusieurs joueurs étaient malades ou loin de leur meilleur niveau.
Des alternatives fiables?
Zeki Amdouni, Noah Okafor, Christian Fassnacht et Ardon Jashari constituent des solutions de remplacement, mais ils n'ont jusqu'ici joué aucun rôle dans ce Mondial ou ont déçu lors de leurs brèves apparitions. Yakin, qui pourrait entrer dans l'histoire en qualifiant la Suisse pour les quarts de finale d'une Coupe du monde, reste néanmoins optimiste:
Nous sommes impatients de voir s'il dit vrai.
Adaptation en français: Yoann Graber