José Mourinho agresse le coach du grand rival

Le coach portugais de Fenerbahçe a eu un geste fou contre son homologue de Galatasaray, mercredi après une défaite en Coupe de Turquie.

Le derby d'Istanbul entre Fenerbahçe et Galatasaray fait partie des plus bouillants au monde. Alors le sanguin José Mourinho (62 ans), sur le banc de Fenerbahçe depuis l'été dernier, s'y retrouve parfaitement. Et il a même le don de pimenter encore plus ce duel, comme ce mercredi soir.

Le célèbre technicien portugais a tout bonnement pété les plombs après la défaite, à domicile, de son équipe face au grand rival (1-2) en quarts de finale de la Coupe de Turquie. Dans un premier temps, il est resté calme lors des échauffourées sur la pelouse entre les deux clubs dès le coup de sifflet final. Mais ce n'était que partie remise...

Après quelques minutes, José Mourinho a franchi un cordon de sécurité, s'est approché de manière menaçante du coach de Galatasaray, Okan Buruk, et... a pincé le nez de ce dernier!

Okan Buruk n'a pas raté l'occasion d'en rajouter des tonnes et s'est aussitôt écroulé sur le terrain.

Même si le geste de Mourinho n'est pas dangereux, il n'en reste qu'agresser physiquement le coach adverse est extrêmement violent symboliquement. Le Portugais va donc certainement écoper d'une lourde sanction.

Le «Special One» avait déjà fait couler beaucoup d'encre en février après un autre duel entre Galatasaray et Fenerbahçe, en championnat cette fois (0-0).

L'ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United avait accusé le quatrième arbitre de la rencontre – et à travers lui l'ensemble des arbitres turcs – de partialité, et affirmé que le banc de Galatasaray avait «sauté comme des singes» en réaction à une décision arbitrale.

Ces déclarations lui avaient notamment valu quatre matchs de suspension (réduite à deux matchs après appel) et des accusations de racisme de la part de Galatasaray, ce qu'il réfute.

Mercredi, Mourinho a donc franchi une nouvelle étape dans sa prise de bec avec Galatasaray, en la faisant passer au sens propre. (afp/yog)