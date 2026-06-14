John McGinn est un footballeur au grand coeur. Keystone

La célébration de ce joueur a une signification touchante

Après son but contre Haïti ce week-end en Coupe du monde, John McGinn a adressé un message chargé d’émotion à travers une célébration devenue symbolique.

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Ce n’était pas seulement un but. Lorsque John McGinn, héros de la soirée, a inscrit l’unique réalisation de la victoire écossaise face à Haïti (1-0) dans la nuit de samedi à dimanche, il a d’abord pensé à son neveu Jack, présent en tribune. Devant les supporters, le joueur a mimé une paire de lunettes avec ses mains, un geste simple, mais profondément touchant.

«Cela représente énormément pour moi. Je suis certain que, lorsqu’il retournera à l’école, tous ses camarades en parleront», a confié McGinn au sujet de ce clin d’œil adressé à ce jeune membre de sa famille.

Le neveu du «matchwinner» souffre d’un trouble de la vue et doit porter des lunettes lorsqu’il joue au football. Une situation qui peut peser lourdement sur les enfants, rappelle l’international écossais.

«Quand on est jeune, ce n’est pas toujours facile, parce qu’on peut se sentir socialement exclu. Je veux donc le soutenir à ma manière et lui envoyer de la force» John McGinn, international écossais.

Dans la nuit de vendredi à samedi, McGinn aura peut-être l’occasion de rendre une nouvelle fois son neveu fier. L’Écosse, qui n’a encore jamais franchi la phase de groupes d’une Coupe du monde, défiera le Maroc, grand favori de cette rencontre.

Après le match nul entre le Brésil et les Marocains lors de la première journée (1-1), les «Bravehearts» occupent même la tête du groupe C.«J’espère que beaucoup d’enfants se réveilleront demain matin remplis de fierté», a déclaré McGinn.



(jcz/sda)