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L'Espagne vit une situation étrange avec ses gardiens

Joan Garcia et David Raya ne sont que les deuxième et troisième choix de l’Espagne à la Coupe du monde. (Photo d’archives)
Joan Garcia et David Raya ne sont que les deuxième et troisième choix de l’Espagne à la Coupe du monde. (Photo d’archives)Image: IMAGO/NurPhoto

L'Espagne vit une situation étrange avec ses gardiens

Ce dimanche en finale du Mondial contre l'Argentine (21h), la Roja laissera sur le banc deux gardiens aux statistiques pourtant supérieures à celles de son numéro un. Explications.
19.07.2026, 15:5519.07.2026, 15:55
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

David Raya et Joan Garcia ont été parmi les meilleurs gardiens du monde la saison dernière.

  • Le premier a été l'un des grands artisans du titre d'Arsenal la saison dernière. À 30 ans, le gardien espagnol a affiché la meilleure moyenne de buts encaissés de Premier League, avec seulement 0,70 but concédé toutes les 90 minutes.
  • Le second, âgé de 24 ans et champion d'Espagne avec le Barça, a lui aussi terminé la saison avec une moyenne de 0,70 but encaissé par match, la meilleure de Liga.

Des statistiques presque identiques, un palmarès similaire… et pourtant un même destin en sélection. Tous deux figurent dans le groupe espagnol pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, mais aucun des deux n'a disputé la moindre minute depuis le début du tournoi.

Le poste de numéro un appartient à Unai Simon. Le gardien de l'Athletic Bilbao, âgé de 30 ans, sort pourtant d'une saison moins convaincante sur le plan statistique. Dans un contexte plus compliqué que celui de Raya ou Garcia, il a encaissé 1,46 but par 90 minutes, soit plus du double de ses deux concurrents. Certes, défendre les cages du Barça ou d'Arsenal n'est pas la même chose que celles de Bilbao. Il n'empêche: pourquoi Luis de la Fuente continue-t-il de faire confiance à Simon alors que Raya et Garcia semblaient en meilleure forme?

Portugal&#039;s Nuno Mendes (25) reacts as Spain goalkeeper Unai Simon (23) holds the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Mo ...
Unai Simon a relégué ses deux concurrents sur le banc. Keystone

La réponse tient en un mot: confiance. Unai Simon est le gardien de Luis de la Fuente. Ensemble, ils ont remporté l'Euro U19, l'Euro U21, la Ligue des nations, l'Euro 2024 en Allemagne et la médaille d'argent olympique à Tokyo en 2021. Une relation bâtie sur les succès, que le sélectionneur n'a jamais remise en question. Et jusqu'ici, les faits lui donnent raison. En route vers la finale, Simon n'a encaissé qu'un seul but. Il a également battu le record de la plus longue série d'invincibilité de l'histoire de la Coupe du monde, en restant 609 minutes sans encaisser le moindre but.

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Loin de nourrir la moindre frustration, Raya et Garcia soutiennent pleinement leur coéquipier. Joan Garcia résume ainsi les qualités de son aîné:

«La qualité la plus importante d'un gardien n'est pas de réaliser un arrêt spectaculaire au dernier moment, mais d'empêcher les occasions d'exister. C'est là qu'Unai excelle»

Selon lui, Simon fait la différence en anticipant les longues passes, en captant les centres ou en offrant constamment une solution de relance à sa défense. Pourtant, le gardien basque a lui-même traversé des périodes de doute. Il a déjà qualifié son poste de «métier ingrat», expliquant:

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Les éloges vont le plus souvent aux buteurs, tandis que les critiques retombent presque toujours sur les gardiens. Mais si Unai Simon conduit l'Espagne vers un titre mondial, quelques mois après le sacre européen, il entrera dans l'histoire. Et ce «méchant» deviendra l'un des gardiens les plus victorieux que le football ait connus.

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