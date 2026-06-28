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CdM 2026: très mauvaise opération pour le Portugal de Ronaldo

KEYPIX - epa13045066 Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo reacts after the FIFA World Cup 2026 group stage match between Portugal and DR Congo, in Houston, Texas, USA, 17 June 2026. EPA/MIGUEL A. LOPES
Du très lourd attend CR7.Image: keystone

Très mauvaise opération pour le Portugal

Tenus en échec par la Colombie, les Portugais terminent deuxièmes de leur groupe, et héritent d’un tableau relevé, avec un choc dès les 16es de finale et la perspective d’un huitième très difficile en cas de qualification.
28.06.2026, 06:3228.06.2026, 06:32

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, longtemps dominé sur la pelouse de Miami, s'est contenté d'un match nul 0-0 dans la nuit de samedi à dimanche face à la Colombie, synonyme de 2e place derrière les Cafeteros.

Les Lusitaniens affronteront la Croatie en 16es de finale, tandis que la Colombie se mesurera au Ghana. Pire, ils joueront contre le vainqueur du match Espagne-Autriche en huitièmes de finale, si jamais ils se qualifient. Ils pourraient ensuite tomber contre la France ou l'Allemagne en demi-finales. Autant dire que le parcours s'annonce redoutable.

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Les Congolais qualifiés

La RD Congo, elle, est plus à la fête, puisqu'elle jouera pour la première fois de son histoire la phase à élimination directe du Mondial. Les Léopards ont décroché leur ticket en battant l'Ouzbékistan 3-1 dans la 3e journée de ce groupe K.

Auteure d'un nul historique face au Portugal (1-1) pour son entrée en lice, battue ensuite de justesse par la Colombie (1-0), la RD Congo a trouvé la juste récompense de ses efforts. La sélection de Sébastien Desabre a dominé les débats à Atlanta face à l'Ouzbékistan de Fabio Cannavaro (58% de possession de balle, 19 tirs à 3).

Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

L'Ouzbékistan avait pourtant ouvert la marque dès la 10e minute, grâce à un lob de volée somptueux réussi du pied gauche par son capitaine Eldor Shomurodov. Longtemps «muette», la RD Congo n'a fait la différence que dans les trente dernières minutes de jeu pour gagner le droit de défier l'Angleterre en 16es de finale.

L'homme du match fut Yoane Wissa. L'attaquant de Newcastle n'a pas tremblé au moment de transformer le penalty du 1-1 (68e) et a scellé le score à la 91e d'une jolie frappe enroulée. Fiston Mayele a quant à lui donné l'avantage (2-1) à la RD Congo à la 78e en déviant un tir de l'ex-joueur d'YB Meschack Elia.

(ats/roc)

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