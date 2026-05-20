Patrick Rochat va vivre sa première finale de Coupe de Suisse comme speaker, dimanche au Wankdorf. image: watson

Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe

Longtemps voix du grand Lausanne-Sport, c'est avec son «petit» voisin, le Stade Lausanne Ouchy, que Patrick Rochat va connaître sa première finale de Coupe de Suisse au micro, contre Saint-Gall dimanche (14h00) à Berne.

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Patrick Rochat (66 ans) est l'une des voix les plus connues du football romand. Pendant plus de quinze ans, entre 2009 et 2025, il a été le speaker du Lausanne-Sport. Depuis six ans, il est aussi celui de l'autre club pro lausannois, le Stade Lausanne Ouchy. Durant la saison 2023-2024, quand le SLO évoluait en Super League, cet ancien garagiste a ainsi été la même voix de deux équipes concurrentes en première division, en plus dans deux stades différents. Sans doute une première mondiale!

Dimanche au stade du Wankdorf à Berne, Patrick Rochat va vivre une autre grande première: une finale de Coupe de Suisse derrière un micro, lors de cette affiche inédite – et déséquilibrée sur le papier – entre le Stade Lausanne Ouchy (Challenge League) et le FC Saint-Gall (Super League). Comme le veut l'usage, le speaker attitré de chaque club fait les annonces respectives, en plus de la speakerine officielle – et neutre – de la compétition. Contrairement à un match classique, où le speaker de l'équipe qui reçoit s'occupe de tout.

Le SLO jouera sa première finale de Coupe de Suisse, après avoir notamment éliminé Winterthour, Lucerne et GC. Image: KEYSTONE

Le Vaudois, qui savoure désormais sa retraite à Champéry (VS), a hâte d'y être. Il nous raconte son impatience avec son célèbre accent et son enthousiasme toujours aussi fort et communicatif.



Si on vous avait dit que vous feriez une finale de Coupe comme speaker, vous auriez sans doute imaginer que ce serait plutôt avec le Lausanne-Sport qu'avec le Stade Lausanne Ouchy?

PATRICK ROCHAT: Oui, tout à fait! Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver un jour à Berne avec le SLO. (Rires) Et je crois que pas grand monde n'y aurait cru. Mais ce sont les joies du sport, et le SLO a amplement mérité cette finale. Quand j'ai arrêté au Lausanne-Sport, c'était un de mes regrets de n'avoir pas pu faire une finale de Coupe de Suisse. Et voilà que ça arrive avec le Stade! C'est génial! Ce sera à coup sûr un magnifique souvenir.



Cette finale, c'est l'apothéose de votre carrière de speaker?

Bon, n'oublions pas que je suis officiellement un amateur, alors parler d'une apothéose de carrière, c'est

un peu fort. Il faut rester humble! (Rires) Je dirais que c'est une belle surprise de plus. Car, à la base, c'était déjà une surprise pour moi de devenir speaker! (Rires)

Avec sa voix légendaire, Patrick Rochat communique son enthousiasme et ses belles valeurs liées au football. image: adrien imfeld

Mais c'est quand même votre match le plus important derrière un micro, non?

Mmh je ne crois pas, car j'ai quand même fait des rencontres de Coupe d'Europe avec le LS. Mais pour revenir à cette histoire d'apothéose: oui, si le SLO gagne cette finale, c'en sera une! Ce serait le plus grand plaisir de ma carrière.

«J'ai fêté un sacre de champion de Challenge League avec le LS, mais jamais un titre en Super League ou en Coupe. Alors oui, ce serait le Graal!»

Au Wankdorf, ce sera aussi la première fois que vous donnerez de la voix dans un aussi grand stade.

Oui, et ce sera aussi ma première fois comme speaker hors de Suisse romande. Je me réjouis de parler dans ce grand stade! C'est LE Stade de Suisse, attention, ça ne rigole pas là! (Rires) Mais j'espère que j'aurai plus de plaisir à voir gagner le Stade Lausanne Ouchy qu'à m'entendre causer. Il ne faut pas oublier l'essentiel!



C'est lui qui sera au sifflet de cette finale👇 Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse

Devant autant de spectateurs, vous ressentez quand même un petit trac supplémentaire, ou alors une motivation à faire le show?

Alors oui, c'est un plaisir de faire speaker devant autant de monde. Mais faire le show, non. Ce n'est pas le boulot du speaker. Il faut rester dans son rôle: essayer de faire comprendre aux spectateurs que c'est une fête, et pas un combat.

«Et montrer aux gens qu'on est tous là pour passer un magnifique dimanche: la joie, la bonne humeur et le fair-play. Un speaker n'est pas là pour faire monter la sauce négativement»

On doit donner une ligne de conduite sympathique. C'est extrêmement important de respecter l'adversaire, et aussi de savoir le féliciter même si on est déçu par le résultat.



Bon, vous allez quand même vous lâcher un peu si le SLO marque?

Oui, s'il y a goal, je vais me faire plaisir! Avec le Lausanne-Sport, j'annonçais le prénom du buteur, et le public répondait en scandant le nom. Là, avec les fans du SLO, je ne sais pas si ça va marcher. Mais je vais essayer de le faire!



Vous avez un rituel avant les matchs? Une superstition?

Non. Mais je suis carré dans mon organisation, j'ai toujours la même routine. Je place toujours mes petits chronomètres et ma feuille de match aux mêmes endroits, par exemple. Mais je ne suis pas du genre à entrer dans la cabine avec le pied gauche d'abord, ou ce genre de choses. je vais juste essayer de transmettre des bonnes ondes à tout le monde!



Patrick Rochat a été honoré par le Lausanne-Sport et ses fans en mai 2025, pour son dernier match, après quinze ans de bons et loyaux services. image: lausanne-sport

En parlant de routine, c'est aussi un match particulier niveau organisation: un stade neutre, une cabine partagée avec le speaker de l'autre club, un nouveau matériel.

Oui, on a d'ailleurs reçu un mail lundi soir avec les consignes et le déroulement de la journée. D'ici dimanche, je vais préparer mes textes pour les annonces. Et le jour-J, je serai au stade deux heures avant le coup d'envoi pour qu'on puisse se coordonner avec la speakerine de la fédération et mon confrère du FC Saint-Gall.



Concrètement, il y aura quels changements par rapport à un match standard?

Chaque speaker annoncera la composition, les goals et les changements de son équipe. Officiellement, c'est le SLO qui reçoit. Alors je ne vais pas oublier les règles de courtoisie et de politesse: je laisserai mon confrère saint-gallois annoncer en premier sa composition. Pareil s'il y a des changements en même temps dans les deux camps.



Au fait, c'est votre première finale de Coupe de Suisse dans un stade tout court?

Non, j'en ai vue une comme spectateur. Celle de 1981, j'avais 20 ans, avec la victoire du Lausanne-Sport contre le FC Zurich 4-3 après prolongations, dans le vieux Wankdorf. Ce sont de sacrés souvenirs!

«C'est magnifique d'aller voir une finale de Coupe de Suisse. C'est un événement!»

D'ailleurs, j'ai une raison supplémentaire de me réjouir de celle de dimanche...



On vous écoute!

Ma compagne, mon fils et mes petits-enfants de 9 et 6 ans seront dans le stade. Le club les a tous invités, grâce à un sponsor. Ça m'a beaucoup touché. Ça fait vraiment plaisir! Et c'est à l'image du Stade Lausanne Ouchy: un club très familial, où personne n'a la grosse tête, et avec tout le monde qui est disponible pour donner un coup de main. Du président au ramasseur de balles.



Patrick Rochat a vécu une situation très particulière il y a trois ans👇 LS et SLO ont le même speaker: «Je risque le dédoublement de personnalité»

Vos petits-enfants vont donc vous entendre parler à 30 000 spectateurs.

Oui, ils sont d'ailleurs déjà fans de leur grand-papa. (Rires)



Une dernière question, Patrick, et elle n'est pas la plus facile: votre pronostic?

1-0 pour le SLO, et ça me suffit! Sur leur parcours, les Stadistes ont déjà battu trois équipes de Super League (Winterthour, Lucerne et GC), alors pourquoi pas quatre! Même en Challenge League, cette saison, ils ont à chaque fois fait de superbes matchs contre les meilleures équipes comme Vaduz ou Aarau. J'en suis donc convaincu: on a une chance et on va à Berne pour gagner!

