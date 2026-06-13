Les téléspectateurs romands n'ont pas pu voir Tchéquie-Corée du Sud en direct à la TV vendredi. Image: Shutterstock/Keystone/watson

La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde

La chaîne publique a décidé de ne pas retransmettre toutes les parties du Mondial en direct à la télévision. Voici pourquoi.

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On avait mis le réveil à 5h30, vendredi matin, dans l'espoir de voir le dernier quart d'heure du match entre la Tchéquie et la Corée du Sud. Mais lorsqu'on a allumé la télévision ce jour-là, surprise: à la place du match du groupe A, RTS 2 retransmettait le journal télévisé de la veille. Une programmation étrange puisque la chaîne publique avait annoncé, dans un communiqué publié avant le coup d'envoi du tournoi, qu'elle diffuserait l'intégralité des 104 matches de la Coupe du monde.

Contacté par «watson» tôt vendredi matin (il était 5h48!), le porte-parole de la RTS Christophe Minder nous a expliqué les raisons d'une telle absence de diffusion:

«Le match Corée du Sud – Tchéquie fait partie des 11 parties (sur 104) que la RTS ne diffusera que sur ses plateformes digitales RTS et Play RTS et sans commentaire. Ces 11 matches sont diffusés au milieu de la nuit, à 3h ou à 4h du matin et il ne s’agit pas de grosses affiches pour la population qui réside en Suisse.»

Parmi les 11 rencontres que les téléspectateurs ne verront pas à la télévision figure également le match de ce dimanche matin (3h, heure suisse) entre Haïti et l'Ecosse.

«La diffusion sur RTS 2, qui nécessite un commentaire et du personnel technique durant le direct, représente un coût qui nous semble déraisonnable en regard de l’audience potentielle des onze matchs en question», ajoute Christophe Minder.

Le porte-parole précise encore que «cinq autres parties de la Coupe du monde seront diffusés en webonly mais avec commentaire lors de la 3e journée de la phase de groupe, durant laquelle plusieurs matches se disputent simultanément».