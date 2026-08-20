Les tribunes du «Baden City Beach Soccer 2026» étaient pleines. image: watson/Alexander Wagner

Cette petite ville suisse est devenue La Mecque du beach soccer

Le week-end dernier, Baden (AG) a été l’épicentre mondial du football sur sable. Et c'est tout sauf un hasard, tant son équipe locale – championne d'Europe en titre – cartonne.

Andreas Fretz / ch media

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Du jamais-vu dans le beach soccer européen. Quatre finales disputées en une année, quatre titres remportés. Après l'Euro Winners Cup (l'équivalent de la Ligue des champions) en juin, la Coupe de Suisse et la Supercoupe, le club de Baden BSC 54 décroche également le championnat de Suisse. Le quadruplé historique est parfait.

Baden – environ 20 000 habitants, et qui n'a franchement rien de Copacabana – est devenue la capitale européenne du sable. Le BSC 54 a parachevé sa saison de rêve devant son public dimanche, sur la Brown-Boveri-Platz.

Le Baden BSC 54, meilleure équipe d'Europe, a remporté le championnat suisse ce dimanche. image: Alexander Wagner

Grâce à une victoire 8-5 en finale contre GC, Baden a décroché son troisième titre de champion consécutif. En demi-finale, les Argoviens avaient éliminé leurs rivaux cantonaux et anciens dominateurs de la discipline, Havana Shots Aargau, sur le score de 7-3, après avoir battu le FC Aarau 13-4 en quart de finale.

L’ascension de Baden vers les sommets nationaux et internationaux s’est faite à vitesse grand V: le club ne participe au championnat que depuis 2022. Mais désormais, le cœur du beach soccer bat dans la ville thermale.

Du jeudi 13 au dimanche 16 août, la Brown-Boveri-Platz s’est transformée en plus grande arène de beach soccer jamais vue en Suisse. Par moments, jusqu’à 1 500 spectateurs ont rempli les tribunes temporaires et leurs alentours. Au programme de ce «Baden City Beach Soccer» figuraient des matchs des équipes nationales féminine et masculine ainsi que le tournoi final du championnat de Suisse.

Les spectateurs sont venus nombreux à Baden pour voir du beach soccer. image: Alexander Wagner

Au cœur de l’événement: Glenn Hodel, star mondiale du beach soccer originaire de Baden, à la fois coorganisateur, international suisse et attaquant vedette du club qu’il a contribué à fonder. «Pour moi, un rêve s’est réalisé chez moi, j’ai dû faire attention à ne pas me laisser submerger par l’émotion», confie le joueur de 29 ans.

Durant le tournoi, et déjà lors du montage de l’arène, il a dû à plusieurs reprises retenir des larmes de joie, tout en restant concentré sur ses nombreuses tâches.

«Cela me remplit d’une immense fierté que nous ayons pu, en tant qu’équipe, et moi en tant que joueur, montrer aux spectateurs ce dont nous sommes capables.» Glenn Hodel, star suisse du beach soccer et du Baden BSC 54

Ce potentiel ne se reflète pas seulement dans le classement final, mais aussi dans celui des buteurs du tournoi final. Glenn Hodel, meilleur buteur de la Coupe du monde 2021, trône en tête avec onze réalisations en trois matchs. Derrière lui suivent ses coéquipiers Noel Ott, de Wettingen, et le Danois Axel Damm, avec six buts chacun.

En plus d'être efficace, Glenn Hodel est spectaculaire. image: Alexander Wagner

Lors du match de l’équipe nationale contre l’Angleterre, il n’a fallu que 35 secondes à Hodel pour envoyer un retourné acrobatique dans les filets anglais. Déchaîné devant son public, il a inscrit cinq buts lors de la victoire 16-3 contre l’Angleterre.

Pour Glenn Hodel, une chose est déjà certaine: le «Baden City Beach Soccer» doit de nouveau avoir lieu l’année prochaine:

«Pour une première édition, cela a été un immense succès. Rien que le montage de l’arène a été une expérience. Le fait qu’autant de spectateurs soient venus, en particulier vendredi et dimanche, est également très positif.»

La saison sur le sable n’est toutefois pas encore terminée pour Hodel et ses coéquipiers. Elle se poursuit avec l’équipe nationale. Du 8 au 13 septembre, la phase finale de l’Euro se déroulera à Viareggio, station balnéaire italienne.

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Dans le groupe B, la Suisse affrontera l’Espagne, le Portugal et la Biélorussie. «Nous avons un groupe difficile, mais tout est possible», estime l'Argovien. Il avait dit exactement la même chose avant la Ligue des champions en juin, et on connaît le résultat... Les adversaires de la Nati sont donc prévenus.

Adaptation en français: Yoann Graber