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Ces fans paraguayens ont raté l'exploit historique contre l'Allemagne

Vidéo: watson

La panne au pire moment

Le Paraguay crée la surprise générale à la Coupe du monde et élimine l'Allemagne en seizième de finale aux tirs au but. Mais tout le monde n'a pas pu voir ce moment historique à la télé.
30.06.2026, 13:4030.06.2026, 13:40

C'est ce qui s'appelle un timing catastrophique: pile au moment crucial, plusieurs fans paraguayens se sont retrouvés devant un écran noir. Alors que la séance de tirs au but contre l'Allemagne atteignait son paroxysme, leur téléviseur a tout simplement lâché.

Quand l'image est enfin revenue, les joueurs paraguayens étaient déjà en train de jubiler et les fans ont rapidement suivi.

Dans les rues, en particulier à Asuncion la capitale, la folie s'est emparée du pays quelques instants plus tard. Après un score de 1-1 à l'issue des prolongations, le Paraguay s'est imposé 4-3 aux tirs au but pour décrocher son billet pour le tour suivant. Le shoot décisif a déclenché une explosion de joie et d'émotion.

Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa

Jour férié au Paraguay

Le président du Paraguay était lui aussi d'humeur festive. Sur X, il a carrément décrété que ce mardi serait un jour férié national. Les supporters en transe vont donc pouvoir faire la fête toute la nuit sans avoir à aller bosser aujourd'hui.

Il ne s'agit que de la deuxième qualification du Paraguay pour les huitièmes de finale d'une Coupe du monde. En 2010, la sélection sud-américaine avait poussé son parcours jusqu'aux quarts de finale.

Vérifiez bien vos câbles TV pour ne pas vous retrouver comme ces fans👇

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