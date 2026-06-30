Ces fans paraguayens ont raté l'exploit historique contre l'Allemagne

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La panne au pire moment

Le Paraguay crée la surprise générale à la Coupe du monde et élimine l'Allemagne en seizième de finale aux tirs au but. Mais tout le monde n'a pas pu voir ce moment historique à la télé.

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C'est ce qui s'appelle un timing catastrophique: pile au moment crucial, plusieurs fans paraguayens se sont retrouvés devant un écran noir. Alors que la séance de tirs au but contre l'Allemagne atteignait son paroxysme, leur téléviseur a tout simplement lâché.



Quand l'image est enfin revenue, les joueurs paraguayens étaient déjà en train de jubiler et les fans ont rapidement suivi.

Dans les rues, en particulier à Asuncion la capitale, la folie s'est emparée du pays quelques instants plus tard. Après un score de 1-1 à l'issue des prolongations, le Paraguay s'est imposé 4-3 aux tirs au but pour décrocher son billet pour le tour suivant. Le shoot décisif a déclenché une explosion de joie et d'émotion.

Jour férié au Paraguay

Le président du Paraguay était lui aussi d'humeur festive. Sur X, il a carrément décrété que ce mardi serait un jour férié national. Les supporters en transe vont donc pouvoir faire la fête toute la nuit sans avoir à aller bosser aujourd'hui.

Il ne s'agit que de la deuxième qualification du Paraguay pour les huitièmes de finale d'une Coupe du monde. En 2010, la sélection sud-américaine avait poussé son parcours jusqu'aux quarts de finale.

Vérifiez bien vos câbles TV pour ne pas vous retrouver comme ces fans👇