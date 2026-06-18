Tamim ben Hamad Al Thani (en médaillon) a tout fait pour remplir le stade de Vancouver de fans qataris. image: watson

L'Emir du Qatar a fait une folie

Le monarque, Tamim ben Hamad Al Thani, a offert le voyage à plusieurs milliers de fans – tous frais payés – avant le match contre le Canada à Vancouver ce jeudi.

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Le tarif des billets parfois exorbitant pratiqué lors du Mondial 2026 a poussé de nombreuses personnes à renoncer à se rendre en Amérique du Nord. Au Qatar, l'Emir a mis la main à la poche.

D'après une information de l'agence de presse AP, l'Emir du Qatar a fait venir plusieurs milliers de supporters à Vancouver en amont de la rencontre entre les Qataris et le Canada prévue dans la nuit de jeudi à vendredi (00h00 en Suisse). Lors du premier match, le Qatar avait réussi à arracher un match nul 1-1 contre la Suisse.

Les fans du Qatar étaient déjà nombreux contre la Suisse à Santa Clara. Image: getty

Les vols auraient été affrétés par le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. A cette fin, un fonds souverain spécialement destiné au financement des déplacements des partisans aurait été créé. Celui-ci prendrait en charge les vols, les hôtels, les frais de transport sur place ainsi que d’autres dépenses.

Selon la fédération nationale de football, l’objectif est de «créer une atmosphère animée dans les stades afin d’aider les joueurs à obtenir les meilleurs résultats possibles sur la scène mondiale». Des étudiants qataris vivant aux Etats-Unis et au Canada auraient également été invités.

(ats/yog)