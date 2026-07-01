faible pluie19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Ricardo Rodriguez quitte le Betis Séville

Ricardo Rodriguez et ses coéquipiers visent la première place du groupe B.
Rodriguez change d'air. image: Keystone

Ricardo Rodriguez va changer de club

Le latéral gauche de la Nati quitte le Betis Séville. Sa prochaine destination n'est pas encore connue.
01.07.2026, 07:5901.07.2026, 07:59

Le départ de Ricardo Rodriguez du Betis est officiel. Comme l'a annoncé le club sévillan, le contrat du défenseur helvétique, qui aura bientôt 34 ans, ne sera pas renouvelé.

Rodriguez a joué ces deux dernières années pour le club andalou et a atteint avec lui la finale de la Conference League en 2025. La saison dernière, le Betis s'est qualifié pour la Ligue des champions.

On ignore encore où Rodriguez poursuivra sa carrière. Une décision à ce sujet sera prise après la Coupe du monde. Après avoir quitté son club d'origine, Zurich, en 2012, le champion du monde M17 de 2009 a joué pour Wolfsburg, Milan, le PSV Eindhoven, Torino et le Betis. (ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Des fans paraguayens ratent le but de la victoire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La panne au pire moment
Le Paraguay crée la surprise générale à la Coupe du monde et élimine l'Allemagne en seizième de finale aux tirs au but. Mais tout le monde n'a pas pu voir ce moment historique à la télé.
C'est ce qui s'appelle un timing catastrophique: pile au moment crucial, plusieurs fans paraguayens se sont retrouvés devant un écran noir. Alors que la séance de tirs au but contre l'Allemagne atteignait son paroxysme, leur téléviseur a tout simplement lâché.

Quand l'image est enfin revenue, les joueurs paraguayens étaient déjà en train de jubiler et les fans ont rapidement suivi.
L’article