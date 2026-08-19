Nico Elvedi quitte Gladbach pour Leeds. Image: www.imago-images.de

Un international suisse signe en Premier League

Auteur d’une grande Coupe du monde avec la Nati, Nico Elvedi est récompensé par un transfert à Leeds, en Premier League. Son coéquipier en sélection Michel Aebischer a également changé de club ce mercredi.

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Onze ans après son arrivée au Borussia Mönchengladbach, Nico Elvedi quitte la Bundesliga pour la Premier League. Le défenseur central zurichois de 29 ans a signé un contrat de trois ans avec Leeds United, a annoncé le club anglais mercredi.

Elvedi laisse une empreinte profonde en Allemagne. L'ancien junior du FCZ, qui a quitté la Suisse à l'adolescence, a disputé 318 rencontres en Bundesliga. Il est ainsi non seulement le Suisse ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans l'élite du football allemand, mais aussi le joueur étranger ayant le plus souvent porté les couleurs du Borussia.

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Mais c’est surtout grâce à ses performances en Coupe du monde cet été qu’Elvedi a pu s’offrir un tel transfert en Angleterre.

A Leeds, il sera entraîné, comme lors de la saison 2022/2023, par l’Allemand Daniel Farke, qui a ramené le club en Premier League avant de lui permettre à deux reprises de se maintenir dans l’élite. La saison dernière, le triple champion a terminé à la 14e place avec dans ses rangs Noah Okafor, nouveau coéquipier suisse d'Elvedi.

Michel Aebischer quitte Pise

De son côté, Michel Aebischer va découvrir la Bundesliga. Le milieu de terrain fribourgeois de 29 ans quitte Pise et l'Italie pour rejoindre l'Union Berlin, a annoncé le club allemand mercredi.

Michel Aebischer file en Bundesliga. image: Keystone

Un départ de Toscane était dans l'air puisque Pise a été relégué en Serie B à l'issue de la dernière saison. A 29 ans, Michel Aebischer était prêt à relever un nouveau défi après quatre saisons et demie passées en Italie, d'abord à Bologne (2022-2025) puis à Pise (2025-26) où il avait été prêté.

Courtisé par plusieurs clubs allemands, l'international suisse (44 sélections, 2 buts) a finalement fait le choix de rejoindre le club berlinois, 11e de Bundesliga la saison dernière. Il sera entraîné par un compatriote, Mauro Lustrinelli, qui a rejoint la capitale allemande après avoir mené Thoune au titre de champion de Suisse.

La saison dernière, Michel Aebischer a disputé 36 rencontres avec Pise, la plupart du temps devant la défense, marquant un but et délivrant deux passes décisives. L'ancien joueur des Young Boys a ensuite disputé la Coupe du monde avec la Suisse, perdant progressivement sa place après avoir commencé la compétition en tant que titulaire.

La durée de son nouveau contrat avec l'Union Berlin n’a pas été communiquée, mais le transfert a été estimé à 3,3 millions de francs selon les médias allemands.

(ats/roc)