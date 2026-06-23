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Voici les plus beaux buts de Lionel Messi en Coupe du monde

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Voici les plus beaux buts de Messi en Coupe du monde

Au fil des années, Lionel Messi a marqué l'histoire de la Coupe du monde. Pour le plaisir, on a compilé quelques-uns de ses plus beaux buts sous le maillot argentin.
23.06.2026, 11:1023.06.2026, 11:59

Il existe des questions existentielles auxquelles le monde n'aura probablement jamais de réponses définitives. L'oeuf ou la poule? Faut-il mettre d'abord le lait ou les céréales? Qui est le meilleur joueur de tous les temps?

Mais une chose met généralement tout le monde d'accord. Lorsqu'il s'agit de Lionel Messi, les images parlent souvent mieux que les mots.

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Depuis sa première Coupe du monde en 2006 jusqu'à son sacre au Qatar en 2022, l'Argentin de 38 ans a illuminé la compétition de son talent. Des gestes magnifiques, des passes incroyables et, bien sûr, des buts mémorables. Le numéro 10 a laissé son empreinte sur chacune de ses participations au plus grand tournoi de football de la planète.

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Certains de ses buts sont devenus iconiques. D'autres, tant ils sont nombreux, ont presque l'air un peu moins fous. Mais tous racontent quelque chose du joueur qu'il a été pendant près de deux décennies au plus haut niveau.

A l'occasion de cette nouvelle Coupe du monde, voici quelques-unes des plus belles réalisations inscrites par Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine.

L'occasion de replonger dans des souvenirs qui feront sourire les supporters de l'Albiceleste, grimacer certains adversaires et rappeler à tous pourquoi le nom de Messi occupera toujours une place à part dans l'histoire du football. (max)

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