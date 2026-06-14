beau temps15°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde 2026: l'Ecosse bat Haïti

epa13035723 Scott McTominay of Scotland (C) in action against Danley Jean Jacques of Haiti (L) and Ricardo Ade of Haiti (R) during the FIFA World Cup 2026 group stage match Haiti against Scotland, in ...
Scott McTominay (en rouge et bleu, avec le ballon) et ses coéquipiers ont fait le travail face à Haïti. image: Keystone

Haïti n'a pas créé la surprise

Les footballeurs des Caraïbes se sont inclinés contre l'Ecosse (1-0), dans la nuit de samedi à dimanche à la Coupe du monde.
14.06.2026, 06:2514.06.2026, 06:25

Pour son retour en Coupe du monde, 28 ans après, l'Écosse est venue à bout d'Haïti (1-0) samedi à Foxborough. Elle prend la tête du groupe C avant d'affronter le Maroc et le Brésil.

John McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, a repris une frappe repoussée de Che Adams après un centre du remuant Ben Gannon-Doak côté droit, pour ouvrir le score avec un peu de réussite et délivrer le Gilette Stadium, l'antre des New England Patriots, majoritairement peuplée de supporters en kilt (1-0, 28e).

Scotland&#039;s John McGinn (7) celebrates a win following the World Cup Group C soccer match between Haiti and Scotland in Foxborough, Mass., near Boston, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Charlie K ...
John McGinn, le buteur écossais. image: Keystone

Délivrer, parce que Haïti, 80e nation au classement Fifa, 40 places derrière son adversaire du soir, ne s'est jamais présentée en victime expiatoire. Elle s'est même procuré, grâce à de rapides transitions, plusieurs situations dangereuses devant le but d'Angus Gunn tout au long de la partie, et plus particulièrement en fin de match.

La Tartan Army de Scott McTominay, qui a touché le poteau en première période (17e), a tout de même assuré son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence à la faveur d'une meilleure maîtrise collective.

Dans ce Mondial à 48 nations, elle peut même, avec cette victoire inaugurale, envisager de sortir de son groupe et disputer la phase des matchs à élimination directe, une première en neuf participations à une Coupe du monde.

Dans l'autre match du groupe👇

Le Maroc accroche le Brésil

L'Ecosse affrontera vendredi prochain le Maroc, encore à Foxborough, puis le Brésil le 24 juin à Miami; le programme inverse d'Haïti qui défiera la Seleçao vendredi, également, mais à Philadelphie avant le Maroc le 24 juin à Atlanta.

De retour 52 ans après leur première participation à une Coupe du monde en 1974 – où ils avaient perdu leurs trois rencontres –, les «Grenadiers» auront deux montagnes à gravir pour espérer remporter leur premier point dans un Mondial, l'une de leurs ambitions dans la compétition.

(ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
de Romuald Cachod
J'ai adoré cette innovation au Mondial
J'ai adoré cette innovation au Mondial
de Yoann Graber
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Des militants installent une immense poupée gonflable de Musk
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les New York Knicks sont champions de NBA
Les basketteurs new-yorkais sont sacrés pour la première fois depuis 53 ans. En finale, ils ont dominé les San Antonio Spurs (4-1).
Les New York Knicks d'un Jalen Brunson légendaire (45 points) ont remporté leur troisième titre NBA, le premier depuis 53 ans. Ils se sont imposés 94-90 chez les San Antonio Spurs samedi.
L’article