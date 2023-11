Vous voulez des billets pour l'Euro 2024? Voici comment faire

Si vous souhaitez vous rendre en Allemagne l'été prochain pour y encourager la Suisse (ou une autre équipe), il vous faudra passer par plusieurs étapes et avoir un peu de chance. On vous explique tout.

Soraya Sägesser

C'est désormais officiel: la Suisse participera bel et bien au championnat d'Europe 2024 en Allemagne. Les matchs se disputeront du 14 juin au 14 juillet 2024 dans dix villes. Les demi-finales se tiendront à Munich et Dortmund, tandis que la finale aura lieu à Berlin. Pour vivre les matchs et l'ambiance sur place, il vous faudra un billet. Le problème, c'est que les places sont très convoitées.

Comment obtenir un billet?

Les personnes qui souhaitent en acheter un ne peuvent le faire que via l'UEFA. La première étape consiste à s'inscrire sur le portail de billetterie de l'UEFA. Ensuite, les fans de football doivent s'armer de patience. La première phase de candidature pour les billets de l'Euro est en effet déjà terminée. Ce n'est qu'en décembre que débutera une nouvelle phase de prévente avec environ un million de places disponibles. On ne sait pas encore à partir de quel jour les billets seront mis sur le marché. L'UEFA écrit à ce propos: «Dès que les matches de la phase de groupes seront connus après le tirage au sort du 2 décembre 2023, une nouvelle phase de candidature sera lancée».

Ensuite, toutes les personnes intéressées pourront postuler pour les tickets. Ceux qui auront été retenus recevront un e-mail à une date ultérieure. D'autres phases de candidature pour les précieux sésames auront lieu en 2024.

Combien de billets puis-je acheter par match?

Quatre places peuvent être demandées par personne. Les réservations pour des groupes plus importants ne sont pas possibles. «Notre objectif est de permettre au plus grand nombre possible de personnes individuelles différentes d'assister aux matchs», explique l'UEFA.

Ai-je une chance d'obtenir un billet?

Pour obtenir un billet, il ne suffit pas d'avoir un compte sur le portail de billets de l'UEFA. Il faut aussi avoir beaucoup de chance. Car la demande est actuellement très élevée. L'UEFA écrit encore sur son site Internet:

«Il se peut que ta candidature soit entièrement, partiellement ou pas du tout retenue, c'est-à-dire que des billets pourraient t'être attribués pour tous les matches de ta candidature, pour certains d'entre eux ou pour aucun.»

Puis-je tricher en utilisant plusieurs adresses e-mail?

Non (mais bien essayé). Si une personne envoie plusieurs demandes de billets avec des adresses mail différentes, toutes les demandes seront annulées. De plus, l'UEFA exclura la personne du tirage au sort.

Combien de billets ont déjà été vendus?

Au total, 2,7 millions de billets seront mis en vente pour les 51 matches de l'Euro. Après la première phase, qui vient de s'achever, la moitié d'entre eux n'a pas encore été vendue. Mais la demande est forte.

Lors de la première phase, l'UEFA a reçu plus de 20 millions de demandes pour un contingent de 1,2 million de billets.

C'est pourquoi les places sont désormais attribuées par tirage au sort.

Quel est le prix des billets?

Les places sont réparties en quatre catégories et varient en fonction du prix. Les moins chères sont celles de la catégorie Fans First, puis celles des catégories 3, 2 et 1. 270'000 billets au total sont vendus à 30 euros et un million de billets à 60 euros ou moins. Pour la finale, il est possible d'acheter 10'000 tickets pour moins de 100 euros.

Les tarifs en VO et en euros

Les billets sont personnalisés. Les accompagnateurs peuvent être indiqués lors de la commande. A une date ultérieure, les noms des accompagnateurs devront être fournis dans une application de l'UEFA. Les billets ne sont disponibles que dans l'appli.

Y'a-t-il une bourse d'échange?

Oui. Les tickets ne peuvent pas être vendus ou mis aux enchères en dehors des canaux de vente de l'UEFA. Une plateforme d'échange de places sera donc mise en ligne. L'UEFA mettra cet outil à disposition à partir du printemps 2024 afin que les supporters puissent revendre les billets à leur valeur nominale.

