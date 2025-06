Riola Xhemaili a ouvert le score ce jeudi au Stade de la Schützenwiese. Image: KEYSTONE

Une revenante booste la Suisse à une semaine de l'Euro

Les joueuses de Pia Sundhage se sont imposées 4-1 face à la Tchéquie, jeudi à Winterthour, lors de leur unique match de préparation avant le Championnat d'Europe à domicile. Un résultat en partie dû à la belle prestation de Riola Xhemaili, boudée ces derniers mois par sa sélectionneuse.

Huit matchs consécutifs sans la moindre victoire, 19 buts encaissés et seulement quatre marqués sur la période: la Suisse se devait de rassurer avant le coup d’envoi de «son» Championnat d'Europe, mercredi prochain face à la Norvège.

Et quoi de mieux, pour cela, que d’affronter une équipe de Tchéquie non qualifiée pour le tournoi, et dont le niveau est comparable voire légèrement inférieur à celui de la Nati féminine? Pour rappel, lors des barrages de l’Euro 2021, la sélection nationale avait éliminé les Tchèques aux tirs au but, au terme d’une double confrontation particulièrement disputée.

Dans un match joué sur un rythme typique d'une rencontre amicale, les Suissesses ont d'abord retrouvé un brin de confiance en parvenant enfin à faire trembler les filets, Riola Xhemaili concluant avec sang-froid une percée de Nadine Riesen (24e). La Soleuroise n'avait plus marqué en équipe nationale depuis presque trois ans.

Cependant, la Suisse n’a conservé son avantage que trois petites minutes, encaissant dans la foulée un but gag, né d’un cafouillage devant la cage de Livia Peng, titularisée ce jeudi. C'est donc elle qui gardera les buts de la Nati féminine à l'Euro.

L'égalisation digérée, l’équipe de Suisse féminine pouvait une nouvelle fois compter sur Riola Xhemaili qui, d’une talonnade sublime à l’entrée de la surface, a offert sur un plateau le but du 2-1 à Géraldine Reuteler (42e). Xhemaili, absente des deux premiers rassemblements de l’année, malgré ses bonnes performances à Eindhoven (10 buts cette saison), a porté sa sélection ce jeudi à Winterthour et marqué de gros points en vue de l’Euro qui débutera dans quelques jours. Elle avait déjà convaincu pour son retour début juin contre la Norvège.

En place, alors que la Tchéquie commençait à tenir le ballon, la Suisse a creusé l’écart en seconde période, sur un débordement côté droit de Reuteler, dont le centre a été coupé victorieusement par Smilla Vallotto (56e). En manque de précision dans le dernier geste pour corser l'addition, l'équipe nationale s’est contentée d’une seule réalisation supplémentaire, signée Svenja Fölmli, suite à un joli mouvement dos au but (89e). Score final: 4-1.

Cela faisait huit mois que les Suissesses n'avaient plus gagné. Un signal encourageant à quelques jours de l'Euro à domicile.