Cette Vaudoise va faire vibrer le stade de Sion durant l’Euro

Connue sur les réseaux sociaux notamment pour ses contenus food, sport et voyages, la Vaudoise Sara Dubler a été sélectionnée pour devenir speakerine officielle lors de l’Euro féminin de football 2025. Rencontre avec une femme qui compte bien faire résonner sa voix sur la pelouse de Sion, mais aussi en dehors des stades.

Cet été, ce sont des milliers de supporters et supportrices qui écouteront Sara Dubler. Dans le stade de Tourbillon à Sion, pendant les matchs de l’Euro féminin 2025, ce sera sa voix qui annoncera les compositions, les buteuses, les changements, les messages de sécurité et qui se chargera de l’ambiance générale.

Sara fait partie des huit femmes formées ces derniers mois par l’Association Suisse de Football (ASF) pour être speakerine officielle du tournoi.

Et si vous vous dites «mais j’ai déjà entendu ce nom quelque part…», c’est possible. Car la trentenaire, très active sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme @ahungryblonde_, partage depuis des années ses bonnes adresses, ses découvertes culturelles, ses coups de cœur voyages et ses bons plans food. Sauf que cet été, c’est dans un tout autre registre qu’elle va se faire entendre. Au sens premier du terme.

Une annonce, un coup de tête, un micro

Le début de cette histoire remonte à quelques mois. Sara Dubler est entre deux chapitres professionnels lorsqu’elle tombe sur une annonce inattendue. L’ASF y cherche des femmes pour devenir les voix des stades suisses à l’occasion de l’Euro 2025. Une formation est prévue. Aucune expérience dans le foot n’est requise, juste de l’envie, une voix claire et une bonne dose d’aisance.

«Je venais tout juste de perdre mon boulot, et je suis tombée sur cette offre. J’y ai vu un signe. J’ai envoyé des enregistrements de ma voix, un peu sur un coup de tête. Quelques semaines plus tard, on m’a appelée pour un entretien… et j’ai été sélectionnée!»

Quinze autres femmes sont retenues pour suivre une formation intensive, pensée non seulement pour le tournoi européen, mais aussi pour marquer un tournant dans la représentation féminine dans le football suisse sur le long terme.

Une formation, des tests, du terrain

Car l’objectif de l’ASF est double: former des speakerines pour l’Euro, mais aussi construire un réseau pérenne de femmes capables de prendre le micro lors de matchs en Super League ou en ligues régionales. Jusqu’à récemment, la Suisse ne comptait que deux speakerines officielles. Un chiffre aussi symbolique qu’absurde, en 2025.

Sara plonge alors dans l’aventure. Et ce n’est pas juste un texte à lire; il faut apprendre les protocoles UEFA, savoir gérer le direct, garder une voix posée, ne pas se laisser déconcentrer par le bruit de la foule… Les formations mêlent théorie et pratique, avec des tests dans de vrais stades, lors de matchs amicaux ou de championnat.

Sara enchaîne les entraînements, et au fil des semaines, sa candidature se distingue. Elle finit par être retenue parmi les huit voix officielles qui officieront cet été dans les huit villes hôtes que sont Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Lausanne, Saint-Gall, Genève et Sion.

Le micro comme levier de représentation

Si la Vaudoise a décidé de se lancer, ce n’est pas juste par curiosité ou par goût du défi. Pour elle, cette mission a du sens. «On parle beaucoup – enfin! – du foot féminin, mais dans les coulisses, la représentation féminine est vraiment très faible.»

«Je pense que l'Euro féminin est l'occasion idéale pour changer ça. Je me réjouis d’en faire partie!»

Elle évoque aussi sa volonté de mettre sa plateforme sociale au service de ce nouveau rôle. Avec près de 24 000 abonnés entre Instagram et TikTok, Sara a l’habitude de raconter ses aventures, de transmettre des émotions, de faire passer des messages, mais aussi pour donner de la visibilité à ce genre d’initiatives.

«J’ai toujours dit que si j’ai une voix – sur les réseaux ou ailleurs – je veux qu’elle serve à quelque chose. Là, j’ai l’occasion de montrer une autre facette du sport.»

Sion et au-delà

La créatrice de contenu a été assignée au stade de Tourbillon, à Sion, pour la durée du tournoi. Une enceinte mythique du football suisse, qui accueillera trois matchs de la compétition les 3, 6 et 11 juillet. Autant dire que l’ambiance y sera électrique. «Les derniers entraînements se sont bien passés», sourit-elle, pleine d’enthousiasme.

Et si l’Euro est la consécration, ce n’est peut-être qu’un début pour ces nouvelles speakerines dont fait partie la tentenaire. L’ASF espère bien poursuivre ce dispositif au-delà du tournoi, notamment dans le championnat suisse féminin et masculin. Du côté de la jeune femme, l’idée de continuer à prêter sa voix ne la laisse pas indifférente.

Au-delà de son timbre et de son sourire qu’on entendra à travers les haut-parleurs sédunois, Sara Dubler incarne un tournant dans le paysage du sport suisse. Celui d’un univers qui s’ouvre – enfin – à plus de diversité, à plus de récits, à d’autres manières de vivre et d’animer le jeu. Et dans un peu moins de deux semaines, à Sion, ce sera sa voix qui donnera le top départ.