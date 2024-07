Harry Kane va jouer dimanche une deuxième finale consécutive à l'Euro. image: Keystone

Harry Kane, une saison plus que jamais paradoxale

Le Britannique a excellé avec le Bayern cette année, mais n'a rien gagné. On lui promettait pourtant son premier trophée. A contrario, il est en méforme à l'Euro à la pointe d'une triste équipe d'Angleterre, mais peut devenir «Soulier d’or», égaler Gerd Müller et remporter l'une des compétitions les plus prestigieuses. Et si sa malédiction tombait lorsqu'on s'y attend le moins?

Plus de «Sport»

Harry Kane est l'un des plus grands avants-centres de sa génération. Il a planté à 406 reprises depuis son passage chez les professionnels et est avec 66 réalisations le meilleur buteur de sa sélection. Or comme chacun sait, le Britannique n'a jamais soulevé le moindre trophée durant sa carrière. Il approche pourtant les 31 ans. Il n'y a rien d'aussi paradoxal dans le football si ce n'est sa saison 2023/2024.

En signant l'an passé au Bayern Munich, un club aucunement comparable à celui de Tottenham, nous en étions persuadés: Kane allait enfin garnir son armoire à trophées. Mais le Rekordmeister, habituellement irrésistible en Allemagne, a connu une saison blanche.

Cela n'était plus arrivé depuis l'exercice 2011/2012.

Les Bavarois ont honteusement été éliminés au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Ils ont aussi perdu la Supercoupe 3-0 contre le RB Leipzig, la faute à un coup du chapeau de Dani Olmo. Alex Grimaldo du Bayer Leverkusen et Dani Carvajal avec le Real Madrid ont finalement stoppé les plans de l'Anglais en Bundesliga et Ligue des champions. Ils comptent faire de même dimanche en finale de l'Euro.

Le néo-Munichois a marqué en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais son but n'a pas suffi à qualifier son équipe. image: Keystone

Harry Kane n'a rien gagné en Allemagne cette saison et ce n'est pas parce qu'il a sous-performé. Sa période d'adaptation à un nouveau championnat a été incroyablement courte. L'ancienne vedette des Spurs a marqué les esprits de l'autre côté du Rhin. Il a fait trembler les filers 44 fois et a adressé un total de 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Il s'agit là de son bilan le plus abouti. Kane est devenu avec 36 buts meilleur buteur de Bundesliga devant Serhou Guitassy et Lois Openda. Sans son mal de dos en fin d'exercice, il aurait pu aller chercher le record de Robert Lewandowski.

Le joueur le plus prolifique de l'histoire des Three Lions a désormais une nouvelle chance d'inscrire son nom au palmarès d'une compétition, et pas n'importe laquelle: le Championnat d'Europe des nations, un tournoi qui résiste à de nombreux grands joueurs. Ce n'était pourtant pas gagné il y a encore quelques semaines.

Si l'Angleterre était la nation favorite, son parcours dans cet Euro est chaotique. Etre en finale tient du miracle.

Pour Harry Kane, c'est une véritable aubaine. La situation est d'autant plus inespérée qu'il vit un tournoi difficile. Il n'est pas ce buteur qui a tant martyrisé les défenses allemandes cette saison. Il n'est plus cet attaquant redoutable en grands tournois. Son Mondial 2018 paraît lointain. Son bilan comptable est certes acceptable. Avec trois buts, dont celui décisif en huitième de finale contre la Slovaquie, Kane est proche du «Soulier d’or». Il est avec Dani Olmo le mieux placé pour le remporter. Son impact dans le jeu est en revanche limité.

L'attaquant du Bayern Munich a vivement été critiqué en Angleterre. De nombreux observateurs ont milité pour qu'il soit relégué sur le banc après son quart de finale contre la Nati. Ils estimaient qu'Harry Kane avait réalisé face aux Suisses son pire match en sélection. Le buteur n'a complété que huit passes en 109 minutes et n'a frappé que deux fois sans trouver le cadre. Si les statistiques ne veulent parfois rien dire, il a paru absent, n'a jamais pesé dans les zones stratégiques et a semblé lent au moment de presser les Helvètes. Il n'a pas incarné ce rôle de leader. Ce n'était guère mieux en demi-finale, malgré son pénalty provoqué et transformé. Harry Kane n'a touché que 27 ballons contre les Bataves. Il a dézoné et n'en a joué que deux dans la surface de réparation. Ollie Watkins l'a remplacé. Il n'a eu besoin que de quelques minutes pour se créer une opportunité dans les 16 mètres adverses et battre le portier néerlandais.

Harry Kane est malgré tout devenu le joueur européen le plus décisif en phase à élimination directe, Championnats d'Europe et Coupes du monde confondus. Avec neuf réalisations, il fait désormais mieux que Gerd Müller, Miroslav Klose, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Il traque maintenant une performance uniquement associée à Gerd Müller: remporter le «Soulier d’or» au Mondial et à l'Euro.

Il peut aussi et surtout devenir le héros de toute une nation, en attente comme lui d'un trophée depuis trop longtemps. Tout cela alors qu'il passe à côté de son tournoi.

L'Angleterre n'est pas favorite dimanche en finale de l'Euro face à l'Espagne. Mais la carrière et la saison d'Harry Kane nous montrent que le football est parfois étrange. Les Three Lions sont à 90 minutes voire légèrement plus du titre et Harry Kane peut mettre fin à sa malédiction lorsqu'on ne s'y attend plus. A moins qu'il ne soit définitivement un chat noir.