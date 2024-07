L'international Cole Palmer dans les bras de son sélectionneur après le succès de l'Angleterre contre les Pays-Bas en demi-finale de l'Euro. image: Keystone

Cole Palmer, ennemi public n°1 en Espagne

Le milieu de terrain anglais a remporté l'Euro Espoirs au nez et à la barbe de la Rojita en juillet 2023. Décisif sur le terrain, il avait provoqué l'ire des Espagnols par son comportement. Cole Palmer retrouve les Ibères en finale un an plus tard chez les A et peut très bien enfiler à nouveau le costume de bourreau. Il monte en puissance en Allemagne.

Plus de «Sport»

On rabâche sans cesse que l'équipe d'Angleterre n'a plus gagné de trophée majeur depuis 1966. Les Young Lions ont connu jusqu'à l'an passé une disette similaire, puisqu'ils patientaient depuis 1984 pour gagner à nouveau le Championnat d'Europe Espoirs.

Ils ont mis fin à cette mauvaise série en battant en juillet 2023 l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans 1-0 en finale du plus grand tournoi de la catégorie. Si le buteur se nommait Curtis Jones, les Anglais avaient marqué dans le temps additionnel de la première mi-temps en déviant une tentative sur coup franc d'un certain Cole Palmer.

Ce dernier avait alors célébré l'ouverture du score en se dirigeant vers le banc espagnol puis en le fixant longuement, avec un sourire arrogant.

Une bagarre s'en était suivie dans un match déjà sous tension. Le préparateur physique de la Rojita avait été expulsé, tout comme Ashley Cole, assistant de Lee Carsley. Les joueurs Levi Colwill et Oihan Sancet avaient quant à eux été avertis. La rencontre était définitivement devenue électrique, pour preuve les expulsions de Morgan Gibbs-White et d'Antonio Blanco Condé plus tard lors du deuxième acte.

Cole Palmer (au centre) et ses coéquipiers ont célébré il y a un an un titre historique pour le football anglais. Quelques semaines plus tard, les femmes perdaient quant à elles en finale du Mondial face à la Roja féminine. image: Keystone

Cette provocation a laissé un goût amer dans la bouche des vaincus. Les médias ibériques ne manquent pas de rappeler les faits avant la partie opposant la Roja aux Three Lions dimanche en finale du Championnat d'Europe des nations. Personne en Espagne n'a oublié Cole Palmer, d'autant qu'il figure en Allemagne dans le groupe de Southgate au même titre qu'Anthony Gordon. Álex Baena représente pour sa part ses coéquipiers U21 au sein du collectif de Luis de la Fuente. Il avait été l'un des premiers à s'offusquer du comportement de l'Anglais. As n'oublie pas que Miguel Ángel España, l'entraîneur des gardiens de la Roja, était également présent ce jour-là. Lui aussi était entré sur la pelouse lorsque la situation venait de dégénérer.

Cole Palmer n'est pas à la fête depuis le début de l'Euro. Il fait face à une importante concurrence chez les A et arrive après les Bellingham, Foden et Saka dans l'esprit de son sélectionneur. Le joueur de Chelsea - 27 buts et 15 passes décisives la saison dernière - n'a toutefois pas dit son dernier mot.

Alors qu'il n'a pas joué les deux premiers matchs de l'Euro, et que Southgate a été critiqué pour cette décision, Cole Palmer gagne peu à peu du temps de jeu. Après avoir obtenu 19 minutes contre la Slovénie, son apport a été indéniable lors du huitième de finale face aux Slovaques. Il a remplacé Kieran Trippier blessé et amené du danger sur le flanc gauche.

Face à la Suisse, Palmer est une nouvelle fois apparu sur la pelouse. Dangereux sur ses prises de balle, il n'a pas tremblé face à Sommer lors de la séance de tirs au but. Il était le premier joueur à se présenter.

Cole Palmer est également entré en cours de partie en demi-finale face aux Bataves et a dévoilé son talent en l'espace de dix minutes. Il n'a pas dézoné contrairement à Phil Foden et a sans cesse appuyé à droite, jusqu'à donner le ballon de la gagne à Ollie Watkins à l'approche du temps additionnel.

Le Britannique monte indéniablement en puissance au fil des rencontres. On devrait le retrouver dans le rôle de super-sub dimanche contre la Roja. Alors qu'il souhaite «terminer le travail», comme il l'a concédé sur le portail de sa sélection, Cole Palmer a toutes les qualités pour faire à nouveau mal sportivement à l'Espagne, sans avoir à passer cette fois-ci par la case provocation. Un but ou une nouvelle passe ingénieuse et il ne serait plus autorisé à passer ses vacances en terre ibérique.