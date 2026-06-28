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Un commentateur de la RTS s'est lâché en direct (vidéo)

Un commentateur de la RTS s'est lâché en direct

Le journaliste de la rencontre entre Maroc et Haïti s'est livré à une confidence personnelle en plein direct, jeudi lors du Mondial. Les supporters ont apprécié.
28.06.2026, 11:5728.06.2026, 11:57

Le Maroc s’est imposé 4-2 face à Haïti au terme d’un match mouvementé jeudi. Menés deux fois, les Lions de l’Atlas ont fini par renverser une équipe haïtienne déjà éliminée, mais accrocheuse, pour valider leur 2e place du groupe C et leur qualification en seizièmes. Cette rencontre a donc été marquée par des buts, des rebondissements mais aussi l'anecdote du commentateur de la RTS en direct à l'antenne.

Alors qu'on jouait la 26e minute de jeu et que le Maroc pressait pour égaliser, Ismael Saibari a réalisé un petit numéro technique pour porter le danger sur le but adverse, mais le numéro 11 s'est heurté à la défense haïtienne.

Le ballon est ensuite sorti de l'aire de jeu. Moment choisi par le commentateur de la RTS pour raconter une anecdote personnelle:

«Il avait appuyé sur R1, Ismael Saibari. Je dis R1 mais je ne sais plus si ce sont encore ces touches, elles l'étaient quand je jouais encore à FIFA»

Le passage en vidéo:

Vidéo: twitter

La touche R1 (ou RB sur Xbox) est l'une des commandes les plus utilisées dans FIFA/EA Sports FC. Elle permet notamment d'effectuer un tir en finesse et de réaliser certains dribbles techniques.

Le commentateur de la RTS a ensuite expliqué brièvement pourquoi il avait arrêter de jouer à FIFA:

«Depuis que mon petit frère a commencé à me battre à chaque fois, j'ai préféré arrêter»

L'anecdote du journaliste est aussi amusante qu'efficace. Racontée en quelques secondes, elle n'a pas détourné l'attention du match et a forcément parlé à tous ceux qui ont déjà disputé une partie de FIFA avec un frère ou un copain.

Sur les réseaux sociaux, la séquence a d'ailleurs été beaucoup partagée. Elle a généré autant de commentaires très positifs.

«J'adore», a réagi un internaute, tandis qu'un autre a compati: «On voit le traumatisme, mdr!» «Les commentateurs suisses, c'est les meilleurs», a estimé un troisième, conquis.

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