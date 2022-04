Rüdiger, Pogba, Mahrez... Où iront-ils la saison prochaine? Voici les bons tuyaux de Fabrizio Romano, The Athletic et Santi Aouna.

Rüdiger, Pogba, Mahrez... Les dernières infos béton du mercato

Ils possèdent un solide réseau dans le football et quand ils annoncent un transfert, ne se trompent pratiquement jamais. Voici les bons tuyaux de Fabrizio Romano, The Athletic et Santi Aouna.

Team watson Suivez-moi

Antonio Rüdiger Ce sera le Real Madrid

Le contexte: Devenu irremplaçable à Chelsea, le défenseur allemand est en fin de contrat et refuse obstinément d'en signer un nouveau. Pis: il entretient des contacts de longue date avec le Real Madrid et le PSG. «Nous avons tout tenté pour le retenir», a soupiré dimanche le manager de Chelsea Thomas Tuchel, informé des dernières rumeurs.

L'info de Fabrizio Romano: Rüdiger a conclu un accord verbal avec le Real Madrid pour une collaboration à long terme.

Paul Pogba Personne au balcon

Le contexte: pas pressé de prolonger son contrat avec Manchester United, le milieu français a d'abord suggéré que son salaire soit augmenté d'environ 30%. Dimanche, Ralf Rangnick a suggéré, lui, que la nouvelle absence de Pogba pour blessure (déchirure à un mollet) serait la dernière avec ManU.

L'info de The Athletic: le PSG a tenté d'engager Pogba l'été dernier avant que Messi ne devienne une «opportunité de marché» et ne cannibalise la masse salariale. Les Parisiens restent intéressés mais ne sont pas prêt à «accepter n'importe quoi», une autre manière de décrire les revendications salariales de Pogba.

L'info du Sunday Star: à l'initiative de son agent, Pogba a proposé ses services à Manchester City. Il a reçu une réponse rapide et concise: «Merci, mais non merci.»

Riyad Mahrez Premier gros coup du Milan AC?

Le contexte: le virtuose algérien, s'il est le meilleur buteur de Manchester City (23 buts et 8 passes décisives en 42 apparitions), y est rarement titulaire et ne tient pas particulièrement à honorer sa dernière année de contrat.

L'info de Santi Aouna: l'AC Milan est en passe d'être vendu à Investcorp, un fonds d'investissement établi à Bahreïn, pour un milliard d'euros. Histoire de démarrer sur de bonnes bases, l'actionnaire souhaite recruter l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses premières pensées vont à Riyad Mahrez.

Kylian Mbappé Un vrai doute

Le contexte: en fin de contrat au PSG, le prodige français est attendu/annoncé au Real Madrid depuis bientôt trois ans. Mais il y a ce doute, toujours...

L'info de Santi Aouna: Mbappé n'aurait pas totalement abandonné l'idée de poursuivre sa carrière au PSG si, comme le souhaite l'actionnaire qatari, il était placé au centre d'un nouveau projet dont la finalité serait résolument sportive (vs un recrutement bling-bling et une lutte de prestige avec les veilles bourgeoisies du football européen).

Maurizio Pochettino 50/50

Le contexte: pour ses détracteurs, l'entraîneur argentin est responsable des errances collectives du PSG. Mais c'était déjà le cas de ses prédécesseurs qui, une fois limogés, ont prouvé ailleurs qu'ils étaient compétents et très au clair sur la marche à suivre.

L'info de The Atheltic: des sources internes évoquent une prise de conscience au plus haut niveau de l'actionnariat. Tout le monde, cette fois, a compris qu'un entraîneur du PSG, quel qu'il soit, passe la plupart de son temps à gérer des caprices de stars et des doléances venues de tout part (marketing, direction, propriétaire). Si Pochettino devait être licencié, «il ne serait pas le seul car le club est en train de revoir plusieurs aspects de son fonctionnement», prévient The Athletic.

Marcus Thuram Le plan B à 12-18 millions

Le contexte: les attaquants de pointe sont rares et très recherchés. Si Erling Haaland (Dortmund) et Darwin Nunez (Benfica) sont convoités dans toute l'Europe, si Mbappé, Lewandowski, Kane et Lautaro Martinez font l'objet de nombreuses enchères, rien ne garantit qu'ils seront libérés ou déterminés à partir. C'est là qu'intervient Marcus Thuram...

L'info de The Atheltic: malgré une saison assez décevante, le Français de 24 ans est proposé à Arsenal et Chelsea pour 12 à 18 millions d'euros. Le fils de Lilian Thuram, qui a failli signer à l'Inter Milan l'été dernier, a mandaté un nouvel agent, Sport Cover, solidement implanté sur le marché anglais, notamment à Crystal Palace où le recrutement est supervisé par un vieil ami de son père, Patrick Vieira.

En vitesse

Divock Origi quittera Liverpool en juin et intéresse prioritairement l'AC Milan.

quittera Liverpool en juin et intéresse prioritairement l'AC Milan. Andreas Christensen (Chelsea) rejoindra Barcelone.

(Chelsea) rejoindra Barcelone. Luka Modric va prolonger au Real Madrid jusqu'en 2023.

va prolonger au Real Madrid jusqu'en 2023. Declan Rice (West Ham) a décliné une troisième offre de ses dirigeants et semble négocier un départ.

