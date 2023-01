Benjamin Mendy était accusé de sept viols. Image: EPA

Benjamin Mendy risquait la prison à vie: le verdict vient d'être rendu

Le jury a reconnu le footballeur français non-coupable de six viols pour lesquels il était accusé par cinq femmes. Il a échoué à rendre un verdict pour un septième.

Âgé de 28 ans, le défenseur international français, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, était jugé depuis début août. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, il risquait la prison à vie.

Benjamin Mendy n'en a toutefois pas fini avec la justice. Il sera rejugé à partir du 26 juin, toujours en Angleterre, pour viol et tentative de viol. Deux accusations pour lesquelles le jury populaire n'a pas réussi à se mettre d'accord après cinq mois d'audience.

Le juge Steven Everett du tribunal de Chester, dans le nord de l'Angleterre, a signifié vendredi au défenseur international qu'une audience préliminaire aurait lieu le 27 janvier avant deux à trois semaines de procès à partir du 26 juin prochain.

(ats/jcz)